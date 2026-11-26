Stasera tocca anche alla Conference League con l’Atalanta che in questa stagione proprio non riesce a decollare. La Dea, dopo aver battuto 3-1 il Pafos all’esordio nella competizione ha poi perso contro l’Ajax e non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro i kazaki del Kairat Almaty. Totale 4 punti in classifica, ovvero solo uno in più rispetto al Borac a cui va a far visita stasera.