Il Milan torna in Europa dopo il 5-1 al Frosinone , mentre l’Olympiacos ha battuto 6-2 l’Iraklis dopo essere andato due volte in svantaggio. Entrambe hanno ritrovato continuità sotto porta nell’ultimo impegno di campionato. Il precedente turno europeo racconta però una storia diversa, con il Milan rimasto a secco contro il Ferencváros e i greci fermati sullo 0-0 dal Rennes.

Il rientro di Maignan è una buona notizia per i rossoneri, che devono fare a meno di Modrić a centrocampo. Davanti, Gonçalo Ramos è il riferimento per un Milan che ha bisogno di punti per rientrare nella corsa ai playoff. La capacità dell’Olympiacos di rispondere in casa orienta la scelta verso almeno una rete per parte.

Pronostico Gol a quota 1,64

NEC Nijmegen - Rennes, difesa olandese sotto esame

Il NEC ha vinto le ultime due partite di Europa League contro Dinamo Zagabria e Omonia, ma nel fine settimana ha perso 4-1 in casa contro il PSV. Il risultato pesa soprattutto per come è maturato. Gli olandesi hanno trovato la rete, ma hanno faticato a contenere un avversario capace di accelerare quando la partita si è aperta.

Il Rennes arriva dal pareggio sul campo del Lorient e potrebbe ritrovare Lepaul dall’inizio. Il NEC ha già dimostrato di poter segnare in Europa e il Rennes ha gli uomini per sfruttare gli spazi concessi dagli olandesi. Da qui la scelta dei tre gol complessivi.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,57

Borac Banja Luka - Atalanta, Scamacca torna al centro dell’attacco

L’Atalanta ha raccolto quattro punti in tre giornate di Conference League e a Banja Luka ha l’occasione per migliorare la propria posizione. Scamacca è atteso dal primo minuto, con Raspadori e Rowe tra i candidati a sostenerlo. La presenza di un centravanti di ruolo dà ai bergamaschi un riferimento contro una squadra che può abbassarsi e chiudere gli spazi centrali.

Le assenze di Carnesecchi, Kossounou e Hien riducono le alternative dietro. La scelta del 2 si basa sulla qualità dell’attacco di Sarri e sulle soluzioni a disposizione per trovare il gol anche se il Borac riesce a tenere la partita in equilibrio.

Pronostico 2 a quota 1,63

Riepilogo della terzina

Olympiacos - Milan | Gol a 1,64

NEC Nijmegen - Rennes | Over 2,5 a 1,57

Borac Banja Luka - Atalanta | 2 a 1,63

Quota totale 4,20