Il Benfica guida la fase campionato di Europa League con quattro vittorie in quattro partite . Il Viktoria Plzeň ha raccolto tre punti e ha perso le prime tre gare contro Union Saint-Gilloise, Ferencváros e Levski Sofia. La trasferta in Repubblica Ceca mette quindi di fronte due squadre che fin qui hanno avuto una continuità europea molto diversa.

Il Viktoria ha bisogno di punti per risalire la classifica e il fattore campo può aiutarlo a tenere aperta la gara. Il Benfica parte comunque con i numeri migliori del torneo e ha già mostrato di saper far valere la propria qualità con regolarità. È il segno 2 della terzina.

Pronostico 2 a quota 1,52

Friburgo - Twente, i numeri di casa spingono verso l’Over

Il Friburgo ha segnato in tutte le otto gare interne prese in esame e in sette occasioni su otto si è arrivati ad almeno tre gol complessivi. I tedeschi hanno mostrato di poter sostenere questo mercato anche quando l’avversario fatica a concretizzare.

Il rendimento esterno del Twente rafforza la lettura. Sette delle dieci trasferte considerate hanno prodotto almeno tre reti. Se gli olandesi trovano il gol, il Friburgo ha i numeri per rispondere. Anche una partita indirizzata presto dai padroni di casa lascia aperta la strada all’Over.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,53

Nordsjælland - Panathinaikos, a Farum può segnare anche chi insegue

Il Nordsjælland arriva dal 5-0 al Copenaghen e dal 6-1 sul campo del Randers. La produzione offensiva dei danesi è il dato più evidente della vigilia. In casa, però, hanno anche perso 3-2 con il Midtjylland e pareggiato 2-2 con il CSKA Sofia in Conference League.

Il Panathinaikos trova quindi un avversario in gran forma davanti, ma che ha già lasciato occasioni ai propri rivali a Farum. L’equilibrio delle quote sul risultato finale rende più interessante la possibilità che entrambe trovino la rete.

Pronostico Gol a quota 1,55

Riepilogo della terzina

Viktoria Plzeň - Benfica | 2 a 1,52

Friburgo - Twente | Over 2,5 a 1,53

Nordsjælland - Panathinaikos | Gol a 1,55

Quota totale 3,60