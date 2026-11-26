Prima il Napoli , poi l’Udinese e... basta! Per il Venezia queste sono le uniche due vittorie fin qui conquistate in campionato (a cui vanno aggiunte 10 sconfitte) che fanno dei lagunari (proprio insieme all’Udinese) una delle ultime due della classe in serie A. Vale la pena aggiungere che i due successi sono arrivati entrambi in casa e con il nuovo allenatore ma venerdì sera, nell’anticipo contro il Bologna , questo potrebbe non bastare. Ecco il pronostico di Venezia-Bologna .

Comparazione quote: Venezia-Bologna segno 2

Al Penzo, infatti, arriva una delle squadre più in forma del torneo che ha messo insieme, nelle ultime 5 giornate, la bellezza di 13 punti contro i soli 5 raccolti nei 7 turni precedenti che diventano 17 nelle ultime 8 partite, ovvero da quando sulla panchina rossoblù è arrivato Raffaele Palladino, contro il solo punto nei primi 360’ di gioco racimolato dal suo predecessore Domenico Tedesco. Con il nuovo tecnico sono arrivate anche 4 vittorie nelle ultime 4 trasferte (compreso un 4-2 al Milan) e con tutti questi riscontri ecco perché le due vittorie casalinghe del Venezia a cui si faceva all’inizio non sembrano sufficienti a invertire i favori del pronostico.

Un pronostico che, in linea con le quote, spinge in direzione del segno 2, quotato a 2.27 da Eplay24, a 2.25 da Eurobet, a 2.20 da Bwin.