Il pronostico di Werder Brema-M'gladbach: al Weserstadion arriva l'ultima della classe
Un ruolino di marcia casalingo assai brillante (4 vittorie e un pareggio) insieme ad altri 5 punti conquistati lontani dal Weserstadion (compreso un 2-2 sul campo del Dortmund) consentono al Werder, quest’anno, di occupare al momento il sesto posto in classifica. Una posizione che, a -1 dal Leverkusen e -3 dal Lipsia, potrebbe migliorare ancora, almeno per una notte, visto che stasera all’undici di Brema, nel consueto anticipo del venerdì della Bundesliga, tocca ospitare il M’gladbach, fanalino di coda del campionato. Ecco il pronostico di Werder Brema-Borussia M'gladbach.
Comparazione quote: Werder-M'gladbach segno 1
Il Borussia, dopo 10 giornate, ha messo insieme soltanto 4 punti dopo 6 ko di fila iniziali (vittoria 3-2 a Stoccarda e pareggio casalingo a reti inviolate contro il Paderborn). Una piccola parentesi a cui hanno poi fatto seguito altre due sconfitte nelle ultime due esibizioni. Il Werder, ad eccezione dell’ultima trasferta, è fin qui sempre andato a segno almeno una volta mantenendo la propria rete inviolata soltanto nelle ultime due gare casalinghe contro Hoffenheim e Amburgo.
Il M’gladbach ha, nel complesso, realizzato 12 reti incassandone la bellezza di 26 che ne fanno, insieme a quella dell’Union (penultimo) la peggior difesa del torneo. Con queste premesse il quadro appare abbastanza chiaro e, a meno di sorprese clamorose, tutto converge in direzione del segno 1, in lavagna a 1.73 su Eplay24, a 1.70 su Bet365, a 1.67 su Snai.
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