Werder Brema-Mönchengladbach, il Weserstadion pesa sul segno 1

Il Werder ha appena battuto l’Amburgo 4-0 e ritrova subito il proprio pubblico. A Brema ha raccolto quattro vittorie e un pareggio in cinque partite, superando sia il Lipsia per 3-1 sia l’Hoffenheim per 2-0. Contro l’ultima della Bundesliga può contare anche sui calci piazzati, dai quali ha già ricavato otto gol. Il Gladbach ha tenuto aperta fino in fondo la gara persa 1-0 con il Dortmund, ma in dieci giornate ha incassato 26 reti. Anche con Grüll indisponibile, i padroni di casa hanno più di una strada per trovare il vantaggio.