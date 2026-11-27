Il Werder cerca il quinto successo in casa, doppia da 3,66 con Forest-Chelsea
Tredici punti su quindici per il Werder a Brema, mentre al City Ground il pronostico si decide già all’intervallo
Werder Brema-Mönchengladbach, il Weserstadion pesa sul segno 1
Il Werder ha appena battuto l’Amburgo 4-0 e ritrova subito il proprio pubblico. A Brema ha raccolto quattro vittorie e un pareggio in cinque partite, superando sia il Lipsia per 3-1 sia l’Hoffenheim per 2-0. Contro l’ultima della Bundesliga può contare anche sui calci piazzati, dai quali ha già ricavato otto gol. Il Gladbach ha tenuto aperta fino in fondo la gara persa 1-0 con il Dortmund, ma in dieci giornate ha incassato 26 reti. Anche con Grüll indisponibile, i padroni di casa hanno più di una strada per trovare il vantaggio.
Pronostico Werder Brema-Mönchengladbach | 1 a 1,70
Nottingham Forest-Chelsea, il pareggio prende forma nei primi 45 minuti
Il 3-1 rifilato al Manchester City è l’unica gara casalinga di questo campionato in cui il Forest è riuscito a segnare. Nelle altre quattro ha raccolto un punto, ma la difficoltà a trovare il gol raramente lo ha costretto a inseguire già all’intervallo. Quattro volte su cinque il Forest è rientrato negli spogliatoi sul pareggio. Anche il Chelsea ha chiuso in equilibrio tre primi tempi su cinque in trasferta e al City Ground dovrà ancora fare a meno di João Pedro.
Pronostico Nottingham Forest-Chelsea | X primo tempo a 2,15
Riepilogo
- Werder Brema-Mönchengladbach | 1 a 1,70
- Nottingham Forest-Chelsea | X primo tempo a 2,15
Moltiplicatore totale 3,66
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