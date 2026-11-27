La clamorosa rimonta dell'Atalanta sul campo del Borac ha completato la nostra terzina vincente , pubblicata ieri, per un moltiplicatore complessivo pari a 4.20. Il programma odierno, con gli anticipi dei principali campionati in evidenza, regala altri spunti. Ecco analisi e consigli su alcune gare di oggi.

Venezia-Bologna, Palladino si affida al rendimento fuori casa

Il Venezia torna al Penzo dopo il 4-0 subito contro la Juventus. In casa ha vinto due delle ultime tre partite, compreso il 2-1 sull’Udinese, e proprio da quei risultati nasce l’insidia per il Bologna. Dall’arrivo di Palladino, però, i rossoblù hanno perso una sola volta in otto giornate. Il dato più convincente viene dalle trasferte: quattro successi consecutivi, sempre con almeno due reti segnate. È questa continuità, più della sconfitta dei lagunari a Torino, a orientare la scelta sul 2.

Pronostico Venezia-Bologna | 2 a 2,45

Levante-Racing Santander, i numeri di Valencia e i gol di Zabiri

Il Levante ha segnato 14 gol nelle sei partite casalinghe, il Racing ne ha subiti 19 in altrettante trasferte. Gli ospiti hanno però un attaccante in grado di cambiare la gara anche con poche occasioni. Yassir Zabiri ha firmato 11 delle 20 reti del Racing, con una doppietta nel 3-2 sulla Real Sociedad dopo il gol decisivo nel 2-1 di Málaga. Sono due risultati che rispecchiano la scelta di Valencia: entrambe a segno e almeno tre reti complessive. L’1-1, come quello del Levante contro l’Elche, è il risultato che lascerebbe a metà il pronostico.

Pronostico Levante-Racing Santander | Gol + Over 2,5 a 1,52

Riepilogo

Venezia-Bologna | 2 a 2,45

Levante-Racing Santander | Gol + Over 2,5 a 1,52

Moltiplicatore totale 3,72