Due pareggi ciascuno, questo per il momento è l’unico elemento che accomuna la capolista Lazio e il Torino. Le due squadre saranno di fronte, sabato pomeriggio alle ore 18.00, nello stadio granata con motivazioni diverse ma con l’obiettivo identico. Quello di conquistare i punti in palio per migliorare la propria posizione in classifica uno (il Toro al momento è tredicesimo), per consolidare il primato l’altra (i biancocelesti guidano il campionato, imbattuti, a +2 dalla Roma e con un +3 sull’Inter). Ecco quote e pronostico di Torino-Lazio.