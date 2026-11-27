Quanti gol ci saranno in Inter-Genoa? Il pronostico è (anche) sulla somma gol finale
Sono bastati un passo falso (1-3 nel derby contro il Milan) e un mezzo passo falso (4-4 a Bergamo contro l’Atalanta) e l’Inter adesso è scesa al terzo posto in classifica ed è costretta ad inseguire le due squadre della Capitale. Nell’ultima esibizione di campionato, proprio quella del rocambolesco 4-4, i nerazzurri hanno prima sprecato il doppio vantaggio iniziale e poi hanno continuato per tutto il match dilapidando ancora due reti di margine sul 3-1 prima e sul 4-2 poi, subendo i due gol decisivi della “Dea” all’80’ e al 91’ (su rigore). Sabato sera (ore 20.45) l’undici di Chivu riceve il Genoa a San Siro per una sfida contro una formazione che, se si guarda al rendimento recente, ha fatto più punti dei campioni d’Italia (12 contro 10 nelle ultime 5 giornate). In questo arco di tempo, infatti, il Genoa ha infatti perso solo contro il Milan (1-2) e il quadro risulta ancora più completo se si considerano anche i due turni precedenti (vittoria sulla Fiorentina e ko contro la Roma) che portano a 15 i punti conquistati dai liguri nelle ultime 7 esibizioni.
Comparazione quote: Inter-Genoa Somma Gol 4
Tutto questo per dire che l’Inter dovrà fare comunque molta attenzione perché, nonostante le quote assegnino all’1 un premio molto contenuto (si attesta sull'1.30), il Genoa rappresenta un avversario da prendere con le molle. Una curiosità prima di chiudere... il Genoa di De Rossi non ha ancora mai fatto registrare la Somma Gol 4, l’Inter (che in trasferta l’ha collezionata già in tre occasioni) non l’ha ancora mai regalata in casa. Chissà… L’ipotesi che Inter-Genoa finisca con 4 reti esatte vale 4.90 per Eplay24, 4.80 per Sisal e Snai.
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