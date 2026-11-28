Il Frosinone torna davanti al proprio pubblico dopo due sconfitte in trasferta, a Cagliari e a Milano. Allo Stirpe il rendimento è ben diverso. Dopo lo stop con la Juventus alla prima giornata, i ciociari hanno battuto Venezia, Como, Sassuolo, Lecce e Torino , portando a 16 il bottino di reti casalinghe. Il Parma ha già dimostrato a Bergamo di poter sorprendere anche lontano dal Tardini, ma quella vittoria resta isolata: nelle altre quattro trasferte di campionato sono arrivate quattro sconfitte. Il pronostico è il segno 1 a 1,50 .

Amburgo-Bayern Monaco, quanto pesa l’assenza di Kane?

L’Amburgo ha incassato 24 reti nelle prime dieci giornate. Magonza e Lipsia gli hanno segnato cinque gol a testa e anche l’ultimo derby con il Werder è finito 4-0 per gli avversari. Sono tre partite nelle quali la soglia dei quattro gol è stata raggiunta senza che l’Amburgo segnasse. Al Bayern manca però Harry Kane, fermato da un infortunio alla caviglia: per i bavaresi diventa più importante trovare reti anche dagli esterni. La scelta è Over 3,5 a 1,68.

Palermo-Benevento, nove gol segnati in due nel turno infrasettimanale

Martedì il Palermo ha battuto 4-1 il Südtirol e il Benevento ha risposto con cinque reti all’Empoli. Il dato che dà più peso all’Over riguarda però l’intera stagione dei rosanero: in cinque delle sei partite di campionato al Barbera si sono visti almeno tre gol. Il Palermo ha già dimostrato di poter coprire la soglia da solo, mentre il successo di martedì dà credibilità anche a una rete degli ospiti. Il pronostico è Over 2,5 a 1,60.

Riepilogo della terzina