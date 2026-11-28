Mainz e Ipswich, due difese sotto esame per una doppia da 2,31
Quattordici reti incassate dal Mainz nelle ultime cinque gare ufficiali e 22 subite dall’Ipswich in undici giornate di Premier portano alla stessa scelta
Mainz-Union Berlino, due difese che faticano a fermare il conto
Il Mainz arriva dal 3-1 subito ad Augusta, dove era già sotto di tre gol quando ha accorciato le distanze. È stata la quinta sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni, con 14 reti al passivo nel periodo. L’Union ha appena perso 5-1 contro il Lipsia e nelle quattro sconfitte esterne più recenti ha raccolto il pallone in fondo alla rete ben 18 volte. In nessuna di quelle trasferte i berlinesi hanno segnato. Ecco perché la scelta cade sull’Over 2,5 a 1,52: per arrivare al terzo gol potrebbe bastare il contributo di un solo attacco.
Ipswich-Aston Villa, a Portman Road pesa il rendimento dei padroni di casa
L’Ipswich ha subito 22 gol in undici giornate di Premier League e nell’ultima partita interna ha perso 2-1 contro il Bournemouth. L’Aston Villa presenta due segnali diversi. È rimasto a secco contro Sunderland e Galatasaray, ma nell’ultima trasferta di campionato ha segnato quattro volte a Old Trafford, dove conduceva 4-2 all’inizio del recupero prima del 4-4 finale. Contro una difesa che concede due reti a partita, la squadra di Emery ha l’occasione per ritrovare il gol. Il pronostico è Over 2,5 a 1,52.
Riepilogo della doppia
- Mainz-Union Berlino: Over 2,5 a 1,52
- Ipswich-Aston Villa: Over 2,5 a 1,52
- Moltiplicatore complessivo 2,31
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