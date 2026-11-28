Mainz-Union Berlino, due difese che faticano a fermare il conto

Il Mainz arriva dal 3-1 subito ad Augusta, dove era già sotto di tre gol quando ha accorciato le distanze. È stata la quinta sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni, con 14 reti al passivo nel periodo. L’Union ha appena perso 5-1 contro il Lipsia e nelle quattro sconfitte esterne più recenti ha raccolto il pallone in fondo alla rete ben 18 volte. In nessuna di quelle trasferte i berlinesi hanno segnato. Ecco perché la scelta cade sull’Over 2,5 a 1,52: per arrivare al terzo gol potrebbe bastare il contributo di un solo attacco.