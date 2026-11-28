Arsenal, Crystal Palace e Brentford hanno lasciato Brighton con tre sconfitte, dieci reti subite e nessuna segnata. Sono le ultime tre partite interne di Premier della squadra di Hürzeler, che domenica ritrova il suo pubblico dopo il passo falso di Hull. Il Newcastle ha segnato in tutte e cinque le trasferte di campionato, ma all’Amex trova una difesa che in cinque gare ha concesso un solo gol . Lo squalificato Costinha lascia scoperto un posto sulla fascia, dove gli ospiti proveranno a interrompere la serie del Brighton.

Pronostico Brighton-Newcastle: segno 1 a quota 1,57

Ore 16:15 | Deportivo La Coruña-Barcellona, al Riazor c’è spazio per il Gol

Il Barcellona ha vinto tutte e sei le trasferte di Liga, segnando quattro gol di media. Per il pronostico conta soprattutto quello che succede nell’altra area. Il Deportivo è andato a segno in cinque delle sei partite disputate al Riazor e ha sempre incassato almeno una rete. Anche i catalani hanno concesso gol in quattro trasferte su sei. I galiziani hanno quindi i numeri per contribuire al punteggio anche contro la capolista.

Pronostico Deportivo La Coruña-Barcellona: Gol a quota 1,55

Ore 19:30 | Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, i finali premiano i gialloneri

Dopo la Supercoppa di agosto, il Dortmund ha ottenuto sette vittorie e un pareggio nelle otto partite casalinghe tra tutte le competizioni. La capolista ha costruito buona parte del suo vantaggio nei finali: otto dei suoi 17 gol in Bundesliga sono arrivati dopo l’80°, compreso quello che ha deciso la trasferta di Mönchengladbach. Il Leverkusen viene dal 4-0 al Paderborn ed è l’avversario più insidioso della terzina. In una gara che può restare in equilibrio a lungo, la capacità del Borussia di trovare il gol decisivo dà valore al successo interno.

Pronostico Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: segno 1 a quota 2,13

Riepilogo della terzina