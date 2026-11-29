Ore 15:00 | Sassuolo-Napoli, al Mapei i neroverdi concedono troppo

Il Sassuolo ha perso sei partite consecutive. Nelle ultime tre in casa ha incassato sei gol dalla Lazio, quattro dalla Fiorentina e due dal Genoa. Il Napoli arriva dal pareggio con la Lazio e dall’1-0 al Torino. Agli azzurri manca ancora una seconda vittoria consecutiva in questo campionato, ma Reggio Emilia è un campo sul quale hanno saputo imporsi con continuità. Nelle ultime tre trasferte di Serie A contro i neroverdi sono arrivati altrettanti successi, con dieci gol segnati e uno subito.