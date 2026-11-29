Il Napoli ritrova il Sassuolo, l’Arsenal aspetta il City: doppia da 3,34
I neroverdi hanno incassato dodici reti nelle ultime tre gare interne, mentre all’Emirates la capolista difende il percorso netto in Premier
Ore 15:00 | Sassuolo-Napoli, al Mapei i neroverdi concedono troppo
Il Sassuolo ha perso sei partite consecutive. Nelle ultime tre in casa ha incassato sei gol dalla Lazio, quattro dalla Fiorentina e due dal Genoa. Il Napoli arriva dal pareggio con la Lazio e dall’1-0 al Torino. Agli azzurri manca ancora una seconda vittoria consecutiva in questo campionato, ma Reggio Emilia è un campo sul quale hanno saputo imporsi con continuità. Nelle ultime tre trasferte di Serie A contro i neroverdi sono arrivati altrettanti successi, con dieci gol segnati e uno subito.
Pronostico Sassuolo-Napoli: segno 2 a quota 1,67
Ore 17:30 | Arsenal-Manchester City, all’Emirates i Gunners hanno preso tutti i punti
L’Arsenal arriva con 28 punti in undici giornate ed è l’unica squadra della Premier ad aver sempre vinto in casa. Il City aveva aperto il campionato con sette successi di fila, poi ha raccolto un solo punto nelle quattro giornate successive. La differenza di rendimento porta verso i londinesi, soprattutto sul campo dove hanno costruito il primato. Resta un’incognita in porta per Arteta: David Raya è tornato ad allenarsi, ma venerdì la sua disponibilità per la sfida con il City era ancora in dubbio.
Pronostico Arsenal-Manchester City: segno 1 a quota 2,00
Riepilogo della doppia
- Ore 15:00 | Sassuolo-Napoli | 2 a 1,67
- Ore 17:30 | Arsenal-Manchester City | 1 a 2,00
- Moltiplicatore complessivo 3,34
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