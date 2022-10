NBA, analisi e prospettive per le franchigie impegnate nella notte

Sfida tra due "deluse” della stagione appena trascorsa. I 76ers ancora una volta non sono riusciti, nonostante l’acquisto di James Harden e la stagione da quasi-MVP da parte di Joel Embiid, a fare quello step in più necessario per considerarsi una vera contender, mentre Charlotte è stata semplicemente spazzata via nella semifinale del play-in tournament da una versione di Atlanta poi rivelatasi tutto fuorché irresistibile. Al di là del risultato di stanotte, che sembra pendere verso i Sixers – agli Hornets mancheranno LaMelo Ball, PJ Washington e Kelly Oubre - e vista la propensione di Harden&co a ben figurare nella Regular Season, i bookmaker offrono una quota di valore per Phila vincente Eastern Conference a 7.50 assolutamente da non perdere.

L.A. Lakers vs. Minnesota (ore 04.00 Italiane)

Rivedremo queste due squadre lottare all’ultimo sangue per un piazzamento playoff? Non è certo un’ipotesi da scartare, considerando che i Lakers non hanno – per ora - risolto il problema Westbrook, il quale non solo ha impedito ai lacustri di creare un roster equilibrato, ma destabilizza in modo deleterio le rotazioni, oltre che l’efficienza offensiva e difensiva; i T-Wolves dalla loro parte potrebbero risentire negativamente della trade Gobert, costata veramente una fortuna in termini di investimenti futuri (scelte al draft) e di profondità del roster. Per questo motivo una quota che piace molto agli scommettitori è Minnesota NON va ai playoff data a 3.50.

Phoenix vs. Sacramento (ore 04.00 italiane)

Ripartire dalla disfatta di gara 7 contro Dallas – e dai proclami non certo fortunati durante tutta la stagione scorsa – questa sarà la difficile missione dei Phoenix Suns. Si presenteranno ai nastri di partenza con un blocco sicuramente consolidato, ma con Jae Crowder - cuore della loro identità difensiva - che ha chiesto di essere ceduto e dei margini di miglioramento per noi abbastanza esigui, in un Ovest sempre molto competitivo. Sacramento invece avrà dalla sua un roster giovane ma ambizioso (con la recente trade per Sabonis) ed un promettentissimo rookie, Keegan Murray, che merita assolutamente l’inclusione tra i papabili per il Rookie dell’Anno. E’ quotato a 6.00 su Eurobet, a 6.50 su Cplay e a 8.00 su Planetwin365.

L.A. Clippers vs. Denver (ore 04.30 italiane)

Un confronto semplicemente elettrizzante che sa di Regular Season. Denver avrà finalmente a disposizione a pieno regime il duo che tanto le è mancato lo scorso anno: Michael Porter Jr e Jamal Murray, che andranno a completare un organico a nostro avviso estremamente ben strutturato. Per questo motivo – e per la prospettiva di un altro anno straordinario da parte di Jokic – vediamo benissimo la quota 1.70 proposta dai bookmakers per Denver vincente Division SI. I Clippers sono stati per lunghi tratti, con Kawhi Leonard in campo, coloro che detenevano l’egemonia ad Ovest. Il corretto reinserimento di Kawhi, unito all’incognita John Wall, saranno cruciali per offrire un’analisi più approfondita sulle possibilità dei Clippers nel corso della stagione.