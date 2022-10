NBA: le migliori quote antepost sui premi individuali

Ultime due gare di preseason per entrambe le squadre prima dell'inizio della tanto ormai attesa Regular Season. Due team che si trovano in due situazioni differenti del loro processo di sviluppo nella NBA, i Knicks sono sostanzialmente in un limbo che potrebbe non trovare neanche per quest'anno una reale collocazione. Sicuramente in questo momento la loro ambizione potrebbe essere quella di provare ad arrivare ad un PlayIn. L'arrivo di Jalen Brunson va sicuramente a migliorare un reparto che negli ultimi anni ha lasciato davvero molto a desiderare e l'esplosione di RJ Barrett potrebbero essere dei buoni fattori da affiancare a Randle per provare a portare nuovamente il team ai PlayOff ma la strada e' davvero tanto in salita e la quota "New York raggiunge PlayOff No" a 1,55 su diverse piattaforme di gioco risulta la piu' affidabile per il momento.

Indiana invece ha completamente rifondato il roster mandando via negli ultimi due anni diversi giocatori importanti, Brogdon e Sabonis su tutti, per puntare sul prossimo uomo franchigia che hanno individuato in Haliburton, giovane davvero interessante capace di tutto con la palla tra le mani, bravo in transizione, ottime capacita' di playmaking e alte % al tiro sia dalla media che da 3PT. Con Hield e Turner ormai dichiarati partenti ci aspettiamo un anno nei bassi fondi per Indiana ma possiamo sfruttare questo match per monitorare Haliburton e RJ Barrett entrambi il lista per il MIP (most improved player) che vede il primo molto favorito quotato a 12.00 su alcuni bookmakers mentre il secondo lo troviamo a quota molto piu' alta, 23.00. Entrambi possono valere una potenziale scommessa per fine anno anche se la guardia di Indiana resta uno dei primi candidati al titolo.

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks

Due franchige molto interessanti, vere e proprie mine vaganti in questa Eastern Conference. I Cavaliers come gia' detto negli articoli precedenti contano un roster di altissimo livello specialmente nel quintetto di partenza, Atlanta invece ha affiancato alla sua stella Trae Young un prospetto interessante, Dejounte Murray. Parlare di prospetto forse e' addirittura riduttivo se pensiamo che questo giocatore si e' classificato al secondo posto del MIP lo scorso anno facendo una stagione fantastica e viaggiando quasi con numeri da Tripla Doppia di media. Qui chiaramente il suo compito non sara' lo stesso di quello avuto negli Spurs dove era davvero un instancabile tutto fare. Uno dei motivi principali del suo arrivo e' sicuramente quello di provare a togliere o alleggerire compiti di possesso a Young in modo da poter gestire le energie e soprattutto dare un altro punto di riferimenboomakersto agli avversari.

Curioso a riguardo e' la quota sul Defensive Player Of The Year presente su Cplay a 70.00 comparabile anche con altri bookmakers come Eurobet (61.00) e Snai (70.00). Non parliamo del miglior difensore della lega ma i suoi compiti difensivi saranno tanti per cercare di nascondere il suo compagno Trae, non proprio uno dei migliori difensori se possiamo dirlo.

Sponda Cavs sempre per lo stesso premio troviamo Jarrett Allen e Evan Mobley due giocatori che hanno i numeri dalla loro parte molto piu di Dejounte per concorrere a questo trofeo. Le loro quote le troviamo a 30.00 (Allen) e 23.00 (Mobley) su quasi tutte le piattaforme di scommesse.

Occhi quindi ben aperti su questo match che potrebbe darci spunti davvero interessanti.

New Orleans Pellicans - Miami Heat

Nonostante qualche dubbio di Line Up per gli Heat anche questo match in programma questa notte puo' darci degli spunti interessanti in chiave "pronostici antepost".

Molto si sta parlando della stagione del riscatto per Zion Williamson, la prima scelta assoluta al draft 2020 infatti dopo un intero anno passato ai box e' finalmente pronto a prendersi la scena. Le aspettative su di lui sono sempre state alte, il potenziale e' noto a tutti e ci aspettiamo quindi una gran stagione che potrebbe addirittura vederlo in lista per il premio MVP. I bookmakers si tutelano offrendoci la sua quota a 25, non altissima se consideriamo i suoi reali competitors (Doncic, Embiid, Giannis, Morant..), che puo' valere un tentativo se si crede numero 1 in maglia Pellicans.

Gli Heat non sono cambiati molto, hanno perso un ottimo difensore come Tucker ed hanno preso al draft 2022 Jovic un buon giocatore che pero' difficilmente potra' far fare ulteriormente il salto di qualita' per provare a puntate all'anello. Chi invece puo' ripetersi per un premio individuale e' Tyler Herro. Il prodotto del Kentucky e' reduce da un'ottima stagione culminata con il meritatissimo premio di "six man of the year" e anche quest'anno restera' il candidato principale a contenderselo insieme a Jordan Poole dei Golden State Warriors. La quota di Herro su Cplay e' la migliore di tutti i competitors, lo troviamo infatti a 7.50 a differenza di Eurobet (6.50) e Goldbet (7.00).

Ci sono davvero alte possibilita' di bissare il trofeo quindi prendete piu' che in considerazione queste interessanti proposte.

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks

Uno "scrimmage" di tutto rispetto quello di questa notte tra Bucks e Nets, se le formazioni non ci tradiscono potremmo assistere ad un'ottimo riscaldamento in vista dell'imminente Regular Season.

Due squadre che punteranno a vincere l'anello. I Bucks di Giannis e i Nets di Durant e Irving restano tra le favorite dai bookmakers. Troviamo la vittoria Bucks a quota 8.00, mentre i Nets leggermente piu' sfavoriti a quota 9.00 entrambi giocabili su Cplay e su altre piattaforme di mercato.

Sempre in ottica antepost, sulla quale ormai ci stiamo soffermando per dare un senso a queste partite di preparazione, potrebbe tornare utile monitorare le prestazioni di Ben Simmons. Il rientro dopo un intero anno fermo tra problemi personali e fisici ha fatto scivolare la quota del "defensive player of the year" a 26.00. Una quota enorme, troppa alta da non prendere in considerazione per un giocatore che fino tre anni fa era sempre in lista per vincere questo trofeo. Riteniamo dunque di assoluto valore prendere oggi una quota che potrebbe scendere drasticamente con il passare dei mesi, questo vorrebbe dire creare del valore, cio' che noi cerchiamo.