Preseason NBA, solo 2 partite nella notte del 13 ottobre

Incassata la notizia dell’infortunio non grave occorso a Marvin Bagley III , i Pistons – ancora a secco di vittorie in Preseason – effettuano le prove generali di stagione regolare contro un avversario veramente ostico: i Memphis Grizzlies. La netta sconfitta di due giorni fa contro i Thunder non ha offerto segnali confortanti per Dwane Casey e i ragazzi del Michigan, con le loro stelline imprecise al tiro (7 su 25 combinato per Cunningham e Ivey), una lunga serie di infortuni da smaltire (Bogdanovic, Burks, Diallo) e Kemba Walker che non è nei piani dell’allenatore ed è in attesa di liberarsi tramite buyout.

Troviamo una certa continuità nell’approccio alla Preseason da parte dei Grizzlies, che hanno mostrato a più riprese i loro gioielli senza il timore di infortuni o ricadute. Il campo tuttavia non è stato generoso con Memphis, che viene da 2 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali causata dai Magic trascinati da Banchero e Franz Wagner. Con Ja Morant (la cui quota 11 per il titolo di MVP ci sembra in ogni caso di estremo valore) un po’ appannato (8-24 al tiro contro Orlando), il trascinatore è stato Desmond Bane, protagonista dello scorso match con 33 punti e 11-18 al tiro.

Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs (ore 02.00 italiane)

La vittoria contro Detroit di martedì notte ha visto il ritorno in campo di Lu Dort tra le fila dei Thunder. Un ritorno importante, un’architrave in difesa per un roster che certamente non è votato all’esperienza e alla tenacia difensiva. Sembra però pensarla in un altro modo il GM Sam Presti, personaggio che ha utilizzato strategie di mercato controverse nel corso dei suoi 14 anni ai Thunder, focalizzato quest’anno su un’altra stagione di sviluppo – direbbero alcuni – di tanking, direbbero altri. Per questo puntiamo sull’Under 23.5 vittorie totali offerto dai principali bookmaker a 1.83.

San Antonio viene da una vittoria abbastanza convincente contro i Jazz di Simone Fontecchio, con Keldon Johnson e Devin Vassell in grande spolvero. Tuttavia, come accennato nelle precedenti pubblicazioni, la partenza via trade di Dejounte Murray destinazione Atlanta ha lasciato un vuoto tecnico e in termini di leadership considerevole, che lascerà nelle mani di coach Popovich un roster sì allenabile e prono ad assorbire le sue sagge indicazioni, ma decisamente privo di punti di riferimento su cui fare affidamento ogni due giorni e che peccherà di continuità, come ogni squadra giovane. A tutte le squadre in ri-costruzione la stagione imminente offrirà in ogni caso la carta “esci gratis di prigione” che significa prima scelta assoluta e una base solidissima da cui ripartire definitivamente. Nel 1997 gli Spurs in totale rifondazione pescarono Tim Duncan vincendo la lottery...quest’anno...chissà?