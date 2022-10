NBA: ultima palla a due delle partite di preparazione, Regular Season al via

Questa notte si affrontano nell'ultimo match di preparazione due franchige piene di giovani interessanti da monitorare in chiave scommesse antepost per i premi individuali.

Indiana ha selezionato con la sesta scelta assoluta al draft 2022 Bennedict Mathurin un prospetto davvero interessante, forte fisicamente e puo' giocare sia come guardia tiratrice che come ala piccola. Ottime sono state le prime apparizioni durante questa pre-season e questa sera potrebbe ripetersi contro un avversario abbastanza "morbido". Dovrebbe ritagliarsi sempre piu' spazio durante la stagione e a tal proposito va sicuramente presa in considerazione la sua quota per il premio ROY. Diverse sono le piattaforme che propongono Mathurin vincitore tra questa abbiamo CPLAY che ce lo offre a 10.00, Eurobet a quota 13.00 e PlanetWin a 11.00.

Partita frizzante quella in programma per le 01:00 italiane, piena di ragazzi che vogliono ritagliarsi spazio durante la stagione ragion per cui ci aspettiamo una partita da over punti con difese leggere e attacchi veloci.

Orlando - Cleveland

C'e' anche un po' di Italia in questo match tra i Magic e i Cavaliers, Paolo Banchero infatti scendera' regolarmente in campo con i suoi compagni e noi potremmo gustarci la prima scelta assoluta al draft 2022. Tante sono le aspettative per questa stagione,la pensano cosi anche i bookmakers che infatti ce lo propongono da favorito come vincitore del "Rookie of the year".

I Cavaliers invece come gia' detto negli articoli precedenti potranno essere la rivelazione di questa stagione, gia' lo scorso anno hanno giocato un basket fluido e piacevole da osservare e a tal proposito e' interessante la quota che ci offrono vari bookmakers su Bickerstaff come possibile "coach of the year", l'allenatore di Cleveland paga infatti 17.00 su Eurobet, 15.00 su Cplay e 15.00 su Sisal. Quote importanti per un allenatore che lo scorso anno e' stato citato per diversi mesi come papabile candidato a vincerlo. Quest'anno con un roster ancora piu' competitivo potrebbe riprovarci.

Atlanta - New Orleans

Bel match da seguire quello tra gli Hawks e i Pellicans, due franchige con tante ambizioni e gia' pronte a lottare per un posto ai PlayOff.

Entrambe gia' lo scorso anno dopo un inizio complicato hanno chiuso la season in crescendo. Atlanta ormai sono due anni che ci va regolarmente e quest'anno non vediamo troppi dubbi sulla loro partecipazione, l'aggiunta di Dejounte Murray al roster e' un fattore importante che va a migliorare la squadra su i due lati del campo. Importante, quasi folle in tal senso la sua quota per il "defensive player of the year", addirittura a 70.00 su Snai, 61.00 su Eurobet e CPLAY.

I Pellicans invece hanno dato del filo da torcere ai Phoenix Suns di Chris Paul neI PlayOff dello scorso anno, il rientro di Zion e l'arrivo di McCollum ha ulteriormente alzato le ambizioni del roster che provera' anche questa stagione ad arrivare in post season.

Brooklyn Nets- Minnesota Timberwolves

Ultimo test anche per queste due squadre, le line-up non sono ancora definite e non sappiamo se vedremo le super star tutte in campo ma qualora fosse cosi questo diventerebbe sicuramente uno dei match piu' belli della notte.

Da una parte Minnesota, franchigia affamata con tanta voglia di fare bene e dall'altra i Nets di Durant e Irving alla loro "final call" per provare a vincere insieme qualcosa nella "Grande Mela".

In estate i Timberwolves hanno messo le mani su Rudy Gobert, centro francese ex Utah Jazz, All star e due volte vincitore del premio DPOY (defensive player of the year), inevitabilmente le ambizioni sono aumentate e insieme a Towns ed Edwards proveranno gia' da questa notte a mettere in chiaro che loro un posto ai PlayOff lo vogliono. A tal proposito pero' noi, un po' controcorrente ,ci sentiamo di dare una occhiata alla quota "Minnesota PlayOff No" a quota 3.50 su diverse piattaforme di gioco. Tanti sono i dubbi sulla coesione con Towns e considerando che Lakers e Pellicans si sono rinforzate la lotta sara' piu' tosta di quello che le quote lasciano credere.

L'aggiunta di Simmons in casa Nets puo' essere l'ago della bilancia della stagione, importante dovra' essere il suo apporto difensivo per cercare di tenere a galla una difesa che lo scorso anno ha dato piu' di qualche problema.