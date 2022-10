NBA, ultime partite prima della regular season

I finalisti NBA dello scorso anno, per imbastire un tentativo di rivincita che in questa lega non è mai scontato, avrebbero avuto bisogno di un periodo di riposo senza distrazioni o eventi avversi. Grazie allo scandalo piovuto sul capo del coach Ime Udoka, reo di aver intrattenuto una relazione con una dipendente dei Celtics e quindi sospeso per un anno, ciò non è avvenuto e Tatum e soci – allenati dall’assistant coach Joe Mazzulla – dovranno obbligatoriamente separare le questioni campo ed extracampo se vorranno ripetere l’eccellente cammino del 2022.

Persiste una discreta incertezza anche su Toronto, chiamata a ripetere l’exploit da 48 vittorie dello scorso anno e le annate molto positive di Gary Trent, Scottie Barnes e OG Anunoby (51 punti di media in tre) e con in dote un vantaggio teorico: le leggi del Canada impediscono ai non vaccinati di giocare alla Scotiabank Arena. Vediamo comunque difficile per loro ripetersi a quei livelli per 82 partite ed una partenza lenta potrebbe far riconsiderare i loro piani iniziali, anche grazie a una mancata affluenza di talento dal Draft – i Raptors non hanno scelto nel 1° turno. Considerato tutto ciò, la giocata Raptors NON vanno ai playoff data a 3.70 offerta dai principali book ci sembra assolutamente valida.

Dallas Mavericks @ Utah Jazz (ore 03.00 italiane)

Luka Doncic, reduce da un promettente Eurobasket finito però nel peggiore dei modi con la sconfitta contro la Polonia, cercherà di fare un ulteriore passo nella sua maturazione personale e di squadra. Dopo il clamoroso upset in gara 7 contro i Suns e lo scambio durante l’estate per l’ala grande Christian Wood, Dallas rimane purtroppo piena di lacune e difetti sparsi che le impediscono di raggiungere vette finora per loro proibite. Tuttavia noi consideriamo questo l’anno della definitiva consacrazione di Doncic, con la sua corsa per l’MVP tutt’altro che improbabile (Cplay lo offre a 5.00, William Hill a 5.50 ed Eurobet a 6.00)

Utah ha avuto una finestra sulla sua stagione nello scorso match contro i non irresistibili Spurs. Sarà un’annata difficile, considerando che anche Jordan Clarkson, uno degli ultimi superstiti del roster in testa alla Western Conference 2021, è un nome rovente nelle voci di mercato, Mike Conley ha 35 anni e i nuovi arrivati dalle numerose trades estive come Sexton e Markkanen faranno fatica a navigare in un mare perennemente agitato dove la dirigenza proverà a individuare chi farà parte di una squadra competitiva nel prossimo futuro.

Denver Nuggets @ Golden State Warriors (ore 04.00 italiane)

Sfida stellare – ma con la presenza in campo dei titolari incerta – tra due franchigie che puntano alla vetta più elevata. Chi è certo della sua presenza in campo stanotte è l’MVP delle Finals 2022 Steph Curry, che punta a ripetere un’altra stagione da extraterrestre (mai sotto i 25 punti di media e il 38% da tre nelle ultime 6 stagioni senza infortuni gravi). Dall’altro lato ci sentiamo di ribadire i Nuggets vincenti della Northwest Division, offerti dai bookmaker a 1.70 come una quota sicura. Nel frattempo Nikola Joki? ha approcciato la preseason con la massima calma, apparendo fugacemente solo un paio di volte nel tabellino. Michael Porter ha offerto un contributo molto più solido in queste settimane, facendo ben sperare per le sorti sue e della squadra del Colorado. Per questa partita ci sentiamo di offrire un Over 223.5 punti totali dato dai vari book a 1.60.

Los Angeles Lakers @ Sacramento Kings (ore 04.00 italiane)

Notizia dell’ultim’ora è il “demansionamento” di Russell Westbrook a sesto uomo, novità che non può certo rendere tristi i tifosi dei Lakers, ormai abituati alla disfunzionalità e alla scarsa coesione del roster 2021-22.

Secondo i reporter della California del Sud, quest’anno - crudeli infortuni a parte - segnerà il riscatto per Anthony Davis, che ha fatto sapere di non aver problemi a giocare da centro, risolvendo così a L.A. molti problemi di equilibrio tattico. Anche per noi sembra cruciale il suo ritorno a una forma accettabile, nel frattempo collochiamo i Lakers nella fascia che lotterà per il play-in tournament, in attesa di sorprese o sviluppi di mercato.

Sacramento, oltre al pacchetto lunghi titolare composto da Murray e Sabonis, si aspetta un grande contributo dal nuovo acquisto Kevin Huerter, un’infusione di talento in uno spot – quello di guardia – critico per il successo o il fallimento dei Kings, squadra a cui onestamente il talento non manca. Trovare continuità sarà il mantra del 2023 per i ragazzi allenati da coach Mike Brown.