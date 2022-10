NBA: La Regular Season ai nastri di partenza

Entrambi i rosters si presentano ai nastri di partenza con lo stesso obiettivo, vincere l'anello. I Celtics gia' lo scorso Luglio ci avevano provato venendo pero' eliminati in gara 6 dai Warriors di Curry. Quest'anno Tatum e compagni ci riproveranno nonostante diversi problemi occorsi in estate e dei quali bisognera' tenere conto per tutta la stagione. Danilo Gallinari infatti dopo essere passato dagli Atlanta Hawks a Boston si e' infortunato nel pre europeo riportando una rottura del legamento del ginocchio che lo terra' lontano dai campi per tutta la stagione. A questa perdita si aggiunge la situazione complicata dell'ormai ex coach Ime Udoka che e' stato allontanato e sospeso dalla franchigia per presunte relazione interne con un membro femminile dello staff (da sempre vietato nella Lega NBA). L'impronta difensiva di Ime era stata evidente e l'assenza almeno per le prime settimane causa infortunio di Robert Williams III (giocatore candidato al DPOY) potrebbe comportare noie iniziali alle quali pero' siam convinti che Boston trovera' presto una quadratura raggiungendo agevolmente la post season.

Fatta eccezione di questi elementi sopra citati il roster sara' al completo con Smart e Derrick White nel ruolo di guardia e Brown e Tatum rispettivamente ala piccola e ala grande con il veterano Al Horford centro. La "second unit" sara' guidata invece da Brogdon (neo arrivato dagli Indiana Peacers) e si spera che possa tornare ad essere il giocatore apprezzato visto ai Bucks, insieme a lui ci saranno Grant Williams, Pritchard e altri giovani.

In ottica partita invece e' da monitorare sicuramente la prestazione di Tatum, l'ala dei Celtics infatti giochera' da quattro e dovra' necessariamente fare la voce grossa a rimbalzo, Horford sara' spesso impegnato nella marcatura su Joel e lui potrebbe essere il primo indiziato nel raccoglierne molti. A tal proposito la sua linea fissata a 7,5 dai bookmakers e' interessante e quota 1.86 su Cplay, a 2.00 su Bet365 e a 1,85 su Eurobet. Potrebbe addirittura uscire una Doppia Doppia che paga 4.25 su Cplay.

Philadelphia ha cambiato poco, ha inserito un gran difensore come PJ Tucker ed ha puntellato la second unit, l'obbiettivo e' chiaro: "ora o mai piu'". Harden e' chiamato alla stagione del riscatto dopo un'appannamento post Houston a causa delle sue condizioni atletiche non ottimali. Embiid reduce dall'ennesima delusione di squadra e individuale con le mancate Finals prima e il mancato premio di MVP poi, sa' che potrebbe essere l'ultimo anno per provarci e fara' di tutto per portare la franchiga al tanto desiderato anello. Tyrese Maxey invece e' il volto del futuro per i 76ers a prescindere da come vada lui e' destinato ad essere una stella. Importanti sono state le parole di Coach Rivers sul "barba", ci si aspetta molto da lui e gia' da questa notte potrebbe fare bene, la sua linea punti 18,5 punti e' una delle piu' basse di sempre e quota 1,78 su Cplay.

Los Angeles Lakers - Golden State Warrios

Al Chase Center di San Francisco avvera' la premiazione con la consegna dell'anello ai campioni NBA 2022, ancora loro, i Golden State Warriors. Antony Davis a tal proposito ha detto "ci piace essere i guasta feste" accendendo la miccia su un match che poteva risultare solo una passerella di inizio season.

Coach Kerr ha voluto specificare come gran parte dei suoi uomini non e' in grado di giocare oltre i 30 minuti, le noie fisiche della post season si fanno inevitabilmente sentire. Potrebbero esserci minuti importanti per la second unit guidata da un prossimo papabile "sixth man of the year", Jordan Poole e i giovani Kuminga e il ritrovato Wiseman dopo un anno passato ai box per infortunio.

I Lakers invece si presentano al completo con il solo Dennis Schroder fermo per un infortunio in pre season al dito della mano. Gli obbiettivi sono chiari, migliorare l'undicesima posizione dello scorso anno,travagliata dagli infortuni per le due All-Star, e centrare i PlayOff dove poi inizia un altro campionato specie se dalla tua hai LeBron James.

In ottica pronostici interessanti sono i tiri da tre messi a segno da James, nella passata stagione aveva affinato molto questo colpo crescendo sempre di piu' con le percentuali, questo sia per necessita' di squadra che per necessita' fisica. La linea 2,5 a 1,80 su Cplay e' buona e la trovate anche alla stessa quota su altre piattaforme di scommessa.

Ci si aspetta molto anche da Davis e la sua linea punti sara' destinata a salire, prenderla ora a 23.5 potrebbe essere interessante e di valore.