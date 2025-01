Napoli-Juventus: tra ambizione di Conte e riscatto di Thiago Motta

La Juve è un pezzo di cuore ma Antonio Conte ha in testa solo il Napoli . E vuole fortemente i tre punti per provare la fuga sull' Inter , mandando un altro segnale di forza alla concorrenza dopo lo splendido 3-2 rifilato all' Atalanta .

Una sfida tra "top" difese

In classifica il Napoli comanda con 50 punti, 13 in più rispetto alla Juve il cui feeling con il pareggio si è trasformato in "maledizione": la Vecchia Signora ne ha messi a referto ben sette nelle ultime otto trasferte, tutte le competizioni comprese. I partenopei, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, non vincevano sei partite consecutive in Serie A da febbraio 2023, l'anno dello Scudetto.

Al Maradona si sfidano le due migliori difese del torneo, rispettivamente 14 e 17 i gol al passivo. Un dato che lascerebbe immaginare un match tirato e con pochi gol, come capitato all'andata: 0-0 allo Stadium. Un risultato che però mal si concilia con la storia recente: il Napoli, infatti, ha sempre battuto la Juve negli ultimi 5 scontri diretti andati in scena a Fuorigrotta, con quattro di questi che hanno visto entrambe le squadre a segno e almeno tre reti totali. La Juve proverà a difendere la sua imbattibilità in campionato (8 vittorie e 13 pareggi) mentre per trovare l'ultima sconfitta esterna dei bianconeri occorre ripescare il calendario dello scorso anno: 23 aprile 2024, in Coppa Italia contro la Lazio.

Gli azzurri in casa hanno uno score di 8 successi e 2 ko, dunque mai un pareggio. Nell'arco di queste 10 gare, Lukaku e compagni vantano un 60% di clean sheet, ovvero match chiusi con porta inviolata. Se l'aperitivo di sabato (ore 18) sarà realmente una partita a scacchi, sarà il campo a sentenziarlo.

