Lazio-Napoli: Conte vuole la vittoria ma i precedenti parlano biancoceleste

Tornare alla vittoria per difendere il primato dopo due pareggi consecutivi. Questo l'obiettivo del Napoli , impegnato nell'anticipo di sabato alle 18 all'Olimpico con la Lazio . Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , le due formazioni si sono già affrontate due volte in questa stagione ed in entrambe le occasioni sono stati i biancocelesti ad avere la meglio, 3-1 in Coppa Italia con tripletta di Noslin e 0-1 al Maradona in campionato con rete di Isaksen .

Napoli difesa di ferro

Quella con la Lazio, tra l'altro, è l'ultima sconfitta in campionato dei partenopei, che da lì hanno raccolto 9 risultati utili consecutivi (sette vittorie e due pareggi). Neanche un pari invece nelle ultime 14 sfide tra le due formazioni in Serie A: quattro vittorie laziali e dieci del Napoli. L'ultimo pareggio tra queste due squadre nel torneo risale al 5 novembre 2016 (1-1 in quel caso con gol di Hamsik e Keita Baldé).

La Lazio, quarta in classifica a 10 punti dal Napoli, arriva alla sfida rinfrancata dal successo per 5-1 al Monza ed è in generale in un buon momento di forma con tre vittorie nelle ultime quattro uscite di campionato. Gli uomini di Baroni fanno del reparto offensivo il loro punto di forza: sono la squadra che tira di più in campionato(150) e vantano il terzo miglior attacco della Serie A con 45 reti. Di contro, la capolista si contraddistingue per la solidità difensiva con appena 17 reti subìte - miglior difesa del torneo- e ben 12 clean sheet (il 50% delle partite disputate).

Antonio Conte dovrà fare a meno dell'infortunato David Neres e pensa al ritorno al 3-5-2 con Politano a supporto di Lukaku, Raspadori e Ngonge pronti a subentrare. Curiosità: entrambi gli attaccanti di scorta del Napoli hanno segnato la loro prima rete in Serie A contro la Lazio.

