Forse non decisiva ma di certo assai importante in chiave Scudetto. Napoli-Inter mette di fronte le prime due forze del campionato, in vetta ci sono i nerazzurri di Inzaghi con un punto di vantaggio sui partenopei, reduci dalla sconfitta sul campo del Como. La sfida arriva nel periodo più complicato per gli azzurri (tre pareggi e un ko nelle ultime quattro), che in casa hanno perso contro Lazio e Atalanta. L'Inter dal canto suo ha alle spalle le sconfitte esterne con Fiorentina e Juventus, parzialmente riscattate con le vittorie (sofferte) casalinghe ottenute contro Fiorentina e Genoa.