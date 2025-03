Napoli-Fiorentina per Scudetto ed Europa: Conte non ammette altre "false partenze"

Cinque giornate senza vincere sono una novità assoluta per il Napoli targato Antonio Conte . Domenica alle 15, al " Maradona ", i partenopei ospiteranno la Fiorentina, settima in classifica. Il Napoli è staccato di un solo punto dall' Inter capolista, i viola inseguono il Bologna (sesto) due lunghezze più giù.

Napoli miglior difesa casalinga

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Napoli è l'unica squadra del campionato che ancora non ha raggiunto la "doppia cifra" in fatto di gol subìti in casa (9). Da qualche settimana, tuttavia, i partenopei hanno un po' perso la solidità difensiva mostrata per gran parte del torneo. Nelle ultime sette giornate, infatti, Di Lorenzo e compagni hanno subìto almeno un gol (ma lo hanno anche segnato) dai loro avversari.

Curioso come il Napoli abbia pareggiato quattro delle ultime cinque partite mentre i toscani, in Serie A, non dividono la posta da sette turni. Sono 19 invece i gol segnati in casa dal Napoli, gli stessi realizzati dalla Fiorentina in trasferta. Negli ultimi quattro precedenti si sono sempre visti tre o quattro gol complessivi, nell'ultimo il Napoli ha sbancato il Franchi per 3-0 con gol di David Neres, Lukaku (rigore) e McTominay.

Il fatto che Conte voglia partire forte per sorprendere i viola (reduci dalla sconfitta per 3-2 in Conference Leaue con il Panathinaikos) non sembra in discussione, anche per ribellarsi al recente passato. Contro Lazio, Como e Inter il Napoli è sempre andato sotto nel punteggio. Una tendenza che una squadra con legittime ambizioni di scudetto come il Napoli deve assolutamente invertire al più presto.

