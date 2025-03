Kings League Lottomatica.sport al giro di boa, tra novità e sfide spettacolari

Una sola squadra al comando dopo le prime cinque giornate della Kings League Lottomatica.sport . Si tratta dei TRM di The RealMarzaa , squadra che fa leva su Marcone e Ciccio Caputo ( MVP della 5ª giornata) ma anche sulla miglior difesa del torneo con 11 gol subìti. Oggi, in chiusura della 6ª giornata, la capolista dovrà superare un esame impegnativo come quello dei Gear7 , team trascinato dalla coppia d'oro Gelsi-Fran Hernandez . Tutte le partite di oggi, vale la pena ricordarlo, saranno visibili in live streaming sul portale di informazione sportiva Lottomatica.sport.

Due novità in arrivo: ecco di che si tratta

La Kings League Lottomatica.sport cambia le regole del calcio e anche... sè stessa. Non bastano i rigori presidenziali, i dadi giganti e le secret card: a partire dal sesto turno, quando il gioco verrà ripreso al minuto 18 e al minuto 38, la palla non verrà posta a terra ma all'interno della gabbia. Solo dopo che questa la lascerà cadere in campo, i giocatori potranno contendersela e dare di nuovo il via al match.

Un'altra grande novità riguarda i prestiti internazionali di giocatori di Kings League tra squadre di leghe differenti. Due club, infatti, possono accordarsi per il prestito di un giocatore Draft, che deve avvenire prima della scadenza delle convocazioni per la giornata successiva. Ogni squadra può prendere in prestito al massimo un giocatore a giornata durante la Regular Season mentre, per quanto riguarda la durata, due società possono concordare per il prestito di un calciatore anche per più giornate, con possibilità quindi di disputare più partite ravvicinate. Niente prestiti nei Play-In e Play-Off e nelle ultime due giornate. Le stesse modalità valgono anche per i prestiti delle Wild cards, con la specifica che, nel caso della Kings League Lottomatica.sport, le Wild cards non possono cambiare squadra dalla 9ª giornata in poi.

Intanto, la 6ª giornata di Kings League Lottomatica.sport bussa alle porte. Si parte di consueto alle 17 con la prima sfida, tra i Circus FC e gli FC Zeta, che sono a sole tre lunghezze dalla vetta della classifica. A seguire, le altre cinque sfide destinate a regalare tante emozioni e a ridisegnare la classifica.

Per seguire in diretta la sesta giornata della Kings League Lottomatica.sport, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.