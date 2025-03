Kings League Lottomatica.sport, sfida al vertice TRM-Stallions: attacco contro difesa

Tutte le gare saranno visibili in live streaming sul portale di informazione sportiva Lottomatica.sport.

Che rinforzo per i TRM, novità anche in campo arbitrale

Caesar-Underdogs sarà un match speciale per il bomber Antonio Picci, che aveva iniziato il torneo (segnando gol a raffica) proprio con la squadra presieduta da Mirko Cisco. A scuotere il mondo della Kings League Lottomatica.sport c'è stato anche un altro, recente colpo di mercato: Alessandro Colombo, capocannoniere del torneo con 16 reti, lascia i Punchers per accasarsi ai TRM di TheRealMarzaa. Con il bomber Ciccio Caputo si compone dunque una coppia da sogno, del resto i TRM avevano bisogno di un rinforzo avendo perso per infortunio (grave) uno dei loro elementi di spicco, Alessio Marcone.

Qualcosa si muove anche in campo arbitrale. A dar manforte alla "squadra" dei direttori di gara ci sarà Manuela Nicolosi. Arbitro internazionale dal 2021, ha diretto più di 100 partite a livello professionistico e (tra gli altri record personali) ha fatto parte della prima terna femminile ad arbitrare una finale europea maschile, la Supercoppa Liverpool-Chelsea del 2019.

La Kings League adesso parla anche tedesco

A dimostrazione di come la Kings League sia sempre più un fenomeno globale, a breve il popolare torneo di calcio avrà la sua versione anche in Germania. A partire dal 12 aprile, a Colonia, otto squadre si daranno battaglia in campionato per provare a staccare il biglietto per la Kings World Cup Clubs 2025, in programma nelle prime due settimane di giugno in Francia.

La Kings League Germany ha un Presidente di lega d'eccezione: Bastian Schweinsteiger, vincitore della Champions con il Bayern Monaco e Campione del mondo (nonchè capitano) con la Mannschaft nel 2014.

Il big match di giornata: ecco quando si gioca

Tornando alle vicende di casa nostra, l’8ª giornata della Kings League Lottomatica.sport si apre oggi con la sfida delle 17 Alpak-Punchers. Subito dopo sarà la volta del match tra i Boomers di Fedez e i Black Lotus di Off Samuel e Sergio Cruz. A lanciare i dadi di questa seconda sfida sarà un ospite d'eccezione, il pluricampione paralimpico Simone Barlaam.

Alle 21 la penultima sfida di giornata, ovvero l'attesissima TRM-Stallions, gara ad altissima quota che si può leggere anche come "attacco contro difesa".

Per seguire in diretta l'ottava giornata della Kings League Lottomatica.sport, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.