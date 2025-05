Kings League Lottomatica.sport: via ai Playoff con nuove Legend, Wild Card e il gran finale del concorso Fan of the Kings

Dopo una breve pausa la Kings League Lottomatica.sport torna protagonista con i Play In che, insieme ai playoff , si disputeranno nell'ambito della Global Playoff Week . Una settimana spettacolare, dal 9 al 12 maggio, in cui si giocheranno contemporaneamente le fasi finali della competizione in 5 diversi Paesi, tra cui appunto l'Italia.

Nuove Wild Card e carte Legend, c'è anche Bonucci!

I Play In sono una sorta di minitorneo a quattro squadre, con semifinali e finale, che mette in palio l'ultimo posto disponibile per i quarti di finale, in programma sabato 10 maggio.

Il primo match dei Play In della Kings League Lottomatica.sport è Alpak-Underdogs, previsto per le ore 20 di oggi, alle 21 sarà la volta di Circus-Black Lotus. La squadra vincitrice dei Play In sfiderà gli Zeta FC nei quarti di finale. Tutte le partite, in programma nell'ormai abituale cornice della Fonzies Arena di Milano, sono visibili in live streaming su Lottomatica.sport.

Nuove Wild Card e carte Legend: ecco le mosse delle squadre coinvolte nella Playoff Week per far saltare il banco avversario. Alcuni nomi? Su tutti spicca l’ingaggio da parte dei Boomers di Leonardo Bonucci, al suo esordio in Kings League Lottomatica.sport Italy, dopo aver guidato il reparto difensivo dell’Italia nella Kings World Cup Nations dello scorso mese di gennaio. Gli Underdogs FC si presenteranno ai Play In con tre Wild Card nuove di zecca: l’ex Fiorentina Simone D’Anna, Paolo Romeo e l’ex Parma Matteo De Rinaldis.

Le parole di Claudio Marchisio

"Divertiamoci, tutti assieme. E che vinca la squadra migliore". Questo l'invito di Claudio Marchisio, Head of Competition della Kings League Lottomatica.sport. L'ex centrocampista della Juve e della nazionale azzurra ringrazia tutte le componenti che hanno reso popolare la Kings League: giocatori, arbitri, staff, presidenti e pubblico, con l'auspicio che le partite della post season possano essere "combattute e ricche di spettacolo, in cui vinca lo sport e il divertimento". Con la "benedizione" di Marchisio, dunque, la parola passa al campo, per avvicinarsi alla finalissima dell'Inalpi Arena di Torino del 22 maggio.

Concorso Fan of the Kings, si avvicina l'estrazione finale!

In campo le squadre inseguono la gloria, i Fan invece cercano di vincere i premi messi in palio dal Concorso "Fan of the Kings". C'è tempo fino a lunedì 12 maggio per iscriversi al Contest (clicca qui per registrarti) che, per ogni Matchday, a cominciare da quello di oggi, permette di assicurarsi le maglie ufficiali delle 12 squadre della Kings League Lottomatica.sport. Partecipare è semplice, basta rispondere correttamente al "Kings Quiz" e, successivamente, calciare il "Fan Penalty" per scoprire se si ha vinto il premio.

Ogni risposta esatta garantisce un Kings Coin per l'estrazione finale, che mette in palio 5 pacchetti Vip per due persone per assistere alla finale di Torino del 22 maggio. Un'esperienza da Re pensata per premiare i veri Fan della Kings League Lottomatica.sport.

Infine, accedendo al concorso tramite QR Code, disponibile durante il live streaming delle partite, i Kings Coin raddoppiano! Accumularne il più possibile assicura maggiori chances di partecipare dal vivo allo spettacolo della finalissima.

Per maggiori informazioni su come partecipare al concorso FAN OF THE KINGS e per seguire il live streaming dei Play In della Kings League, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.