La Kings League Lottomatica.sport sceglie le sue finaliste! Effetto Bonucci sui Boomers... e ultima occasione per i Fan of the Kings!

La Kings League Lottomatica.sport sceglie le sue finaliste. Oggi, a partire dalle 19, si giocano le due semifinali del torneo di calcio a sette più popolare e rivoluzionario del mondo. Un appuntamento imperdibile, non solo per lo spettacolo in campo, ma anche perché il Matchday di oggi rappresenta l’ultima occasione per partecipare al concorso Fan of the Kings su Lottomatica.sport e provare a vincere le 12 maglie ufficiali delle squadre e un’esperienza da Re per la finalissima del 22 maggio.

Il programma delle semifinali: spicca TRM-Gear 7

Il primo match vede di fronte Zeta e Boomers, che nei quarti hanno eliminato rispettivamente Alpak (a loro volta, venerdì, avevano superato la fase intermedia dei Play In) e Stallions. Al cardiopalma il successo della squadra di Fedez, capace di eliminare il clan di Blur grazie ad un gol doppio a tempo scaduto di Lo Faso. Dunque, effetto Bonucci sui Boomers: l'ex giocatore della Juventus ha debuttato in questo torneo proprio nel match dei quarti contro gli Stallions, una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Alle 20 saranno TRM e Gear7 a giocarsi il secondo biglietto per la finale del 22 maggio. Entra in gioco in questa fase, quindi, la squadra di Ciccio Caputo che ha chiuso in vetta la regular season. E sarà una super sfida contro i Gear7 di Fran Hernandez, abili a spuntarla sugli Zebras al termine degli shoot out. Occhio, perché nella regular season la capolista TRM aveva perso per 4-2 contro Gelsi e compagni: sarà un match davvero imperdibile!

Concorso Fan of the Kings, oggi ultimo giorno per partecipare e vincere i premi in palio

Ha avuto un grande successo il Concorso "Fan of the Kings", pensato per premiare i tanti seguaci del torneo. Oggi scade il termine per iscriversi al Contest (clicca qui per registrarti) che, per ogni Matchday, permette di vincere le maglie ufficiali delle 12 squadre della Kings League Lottomatica.sport. Partecipare è semplice, basta rispondere correttamente al "Kings Quiz" e, successivamente, calciare il "Fan Penalty" per scoprire se il premio è stato vinto.

Nulla di fatto? Non tutto è perduto. Ogni risposta esatta, infatti, garantisce un Kings Coin per l'estrazione finale, che mette in palio 5 pacchetti Vip per due persone per assistere alla finale del 22 maggio, in programma all'Inalpi Arena di Torino. Un'esperienza da Re pensata per premiare i veri Fan della Kings League Lottomatica.sport.

Infine, accedendo al concorso tramite QR Code, disponibile durante il live streaming delle partite, i Kings Coin raddoppiano! Accumularne il più possibile assicura maggiori possibilità di partecipare dal vivo allo spettacolo della finalissima.

Per maggiori informazioni su come partecipare al concorso FAN OF THE KINGS e per seguire il live streaming delle semifinali della Kings League, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.