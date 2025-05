Bologna-Milan, in palio la Coppa Italia 2025: la storia sorride ai rossoneri

Il terzo appuntamento stagionale tra Bologna e Milan è anche quello più importante. Mercoledì 14 maggio, allo stadio Olimpico di Roma , le squadre di Italiano e Conceiçao si contenderanno la Coppa Italia dopo aver battuto in semifinale, rispettivamente, Empoli e Inter . Per il Milan si tratterebbe del sesto trionfo nella competizione mentre il Bologna va a caccia del suo terzo sigillo nella storia di questo torneo.

Quarta finale in due anni per Italiano, Conceiçao cerca il "bis"

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, negli ultimi nove anni il Bologna ha battuto il Milan in una sola occasione. Non bisogna però andare troppo lontano nel tempo: 27 febbraio 2025, Bologna-Milan 2-1. Un successo che qualche giorno fa il Diavolo ha "vendicato" battendo 3-1 i rossoblù, che si erano portati in vantaggio con Orsolini.

Vincenzo Italiano è alla sua quarta finale in due anni, la prima con il Bologna e le altre tre (due in Conference League, una in Coppa Italia, tutte perse) con la Fiorentina. Il percorso del suo Bologna in questo torneo ha vissuto il momento più alto battendo l'Atalanta nei quarti. Sono 10 i gol segnati dai rossoblù in Coppa Italia, uno solo al passivo. Squadra solida e organizzata, trascinata dalle magie del suo top player Riccardo Orsolini: il Bologna, almeno sulla carta, se la gioca ad armi pari contro il Milan.

Dal canto suo Conceiçao punta al "bis" dopo aver alzato sotto il cielo d'Arabia la Supercoppa italiana, vinta in finale contro l'Inter. I rossoneri in precedenza avevano eliminato Sassuolo e Roma, incassando un gol esatto in tre delle quattro partite giocate (la semifinale con l'Inter prevedeva la formula di "andata e ritorno"). L'uomo più in forma è Christian Pulisic (gol e assist venerdì contro il Bologna) ma le buone notizie per Conceiçao sono la ritrovata vena realizzativa di Gimenez e anche il fatto di poter contare su un Leao riposato, avendo saltato per squalifica il recente impegno di campionato contro i felsinei. E anche Chukwueze può essere un fattore, lo ha dimostrato venerdì a San Siro spaccando la partita da subentrato.

Tanti attesi protagonisti per una finale di Coppa Italia aperta ed emozionante, che vale un trofeo in bacheca e un posto nell'Europa League del prossimo anno.

