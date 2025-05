Kings League Lottomatica.sport, oggi la finale! TRM-Zeta per il titolo di campione

TRM-Zeta e non solo: le finali della Kings League in programma oggi

Caputo e Colombo da un lato, 50 reti in due, Perrotti dall’altro, 30 gol e titolo di MVP del torneo. Da loro TRM e Zeta si aspettano il guizzo risolutivo, sulla scorta di quanto accaduto nello scontro diretto andato in scena durante la regular season. In quell’occasione vinse la squadra di TheRealMarzaa con il “gol doppio” di Ciccio Caputo all’ultimo respiro. Emozioni che solo un torneo dalla formula rivoluzionaria come la Kings League Lottomatica.sport è in grado di regalare.

Sarà una giornata memorabile a livello europeo, visto che sono in programma anche le finali della Kings League edizione Francia (ore 18.30) e Spagna (ore 21.00). Il tutto come gustoso “antipasto” in vista dell’evento dell’estate, la Kings World Cup Clubs in Francia del prossimo 14 giugno.

Le parole di Marchisio e Brocchi

Intanto, la Kings League Lottomatica.sport è pronta ad incoronare il suo re nella giornata di oggi ma si è già entrati in pieno clima finale con la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che ha avuto luogo ieri nella splendida cornice del Museo Egizio di Torino. Tanti i protagonisti che hanno preso parte tra cui l’Head of Competition Claudio Marchisio, che ha fatto il suo in bocca al lupo alle finaliste invitandole a “regalare un grande spettacolo”. Gli ha fatto eco Cristian Brocchi, accompagnato dal gioiello Matteo Perrotti, definito “croce e delizia” dal mister degli Zeta. Brocchi ha poi speso parole al miele per l’amico “fraterno” Bobo Vieri, che è venuto alla Fonzies Arena per tifare gli Fc Zeta; un ringraziamento è andato anche ad Alessandro Matri, che ha aiutato la squadra nelle ultime partite.

Riflettori puntati anche sui due calciatori più attesi di questa finale, Perrotti e Caputo. Il primo, Mvp della Kings League Lottomatica.sport, ha voglia di riscatto dopo aver perso in regular season all’ultimo secondo contro i TRM, l’unica squadra tra l’altro a cui il talento (che gioca anche in Serie D) non ha segnato. Ciccio Caputo è totalmente concentrato sulla finale di stasera e sul Mondiale francese; al suo fianco avrà il capocannoniere Colombo, che a metà split ha sostituito l’infortunato Marcone.

Per seguire il live streaming della finale della Kings League, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.