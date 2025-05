Finale di Champions Psg-Inter, appuntamento con la storia a Monaco di Baviera

Psg, già cinque ko in Champions

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, non succedeva dal 1993 di assistere ad un duello italo-francese per la coppa più prestigiosa del Vecchio Continente: sempre a Monaco di Baviera, il favoritissimo Milan di Capello perse 1-0 contro il Marsiglia.

L'Inter arriva per la settima volta in finale di Coppa Campioni/Champions League, portando in dote tre successi. Il Psg invece è solo alla sua seconda apparizione, la prima (2020) andò amaramente in archivio con un ko per mano del Bayern Monaco (0-1).

Evidente come questa finale significhi tantissimo per entrambe. L'Inter ha (in parte) sacrificato scudetto e Coppa Italia sull'altare della Champions League e vuole raccogliere i frutti di una stagione da 58 partite in cui ha fatto registrare 37 vittorie, 13 pareggi e solo 8 sconfitte, con 114 gol fatti e 53 subìti. Il computo relativo alle 14 gare di Champions recita 26 gol realizzati e 11 al passivo.

Il Psg non può certo essere sazio pur avendo messo in bacheca la Supercoppa di Francia (1-0 al Monaco), la Coppa di Francia (3-0 al Reims) e la Ligue 1. Hakimi (ex Inter) e compagni sono alla loro 58ª partita in stagione, le vittorie sono state ben 43 ma delle 7 sconfitte totali ben 5 sono arrivate in Champions League, dove invece l'Inter è caduta solo a Leverkusen.

Psg-Inter, sfida tra numeri "1"

Top player in ogni zona del campo, partendo dai portieri (Donnarumma e Sommer, strepitosi in semifinale e non solo), passando per centrocampo (Vitinha è stato il giocatore con più passaggi completati in Europa) e fasce (Dumfries e Hakimi hanno macinatro chilometri e seminato gol e assist) fino ad arrivare all'attacco.

Gli uomini copertina sono Lautaro Martinez e Dembelé, rispettivamente 9 e 8 gol in questa Champions. Occhi puntati anche su Kvaratskhelia, "fuggito" da Napoli per diventare un fedelissimo di Luis Enrique, e sul... francese Marcus Thuram, che in Champions ha lasciato quattro volte il segno, tra l'altro da primo marcatore.

