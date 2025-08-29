Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli-Cagliari, la storia sorride agli azzurri

Conte ritrova la squadra contro cui ha festeggiato lo Scudetto lo scorso maggio
Napoli-Cagliari, la storia sorride agli azzurri© ANSA
4 min

Lukaku non c'è e non ci sarà a lungo ma a Napoli, per ora, non se ne è accorto nessuno. Antonio Conte ha iniziato il campionato così come aveva finito quello scorso, vincendo per 2-0, contro il Sassuolo. E, sempre con il risultato di 2-0, gli azzurri avevano battuto il Cagliari l'ultima giornata dello scorso campionato, festeggiando il quarto Scudetto della loro storia. Scherzi del destino: ecco di nuovo il Cagliari sulla strada dei partenopei, in occasione della 2ª giornata di Serie A. Il match è in programma sabato 30 agosto alle 20.45 al "Maradona" di Napoli.

I precedenti della sfida e i possibili protagonisti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, in Napoli-Cagliari la storia sorride decisamente agli azzurri. Negli ultimi nove precedenti si registrano sei vittorie dei campani e tre pareggi (tutti per 1-1) mentre l'ultimo sorriso dei sardi risale al 25 settembre 2019: 0-1 esterno.

E 0-1 è stato anche il risultato che coincide con l'ultimo ko interno del Napoli in partite ufficiali. Era l'8 dicembre 2024 e ad espugnare il Maradona fu la Lazio. Detto altrimenti: nel 2025 il Napoli è ancora imbattuto in casa.

Oggettivamente dura per il Cagliari di Pisacane, esordiente in Serie A che non si è fatto tradire dall'emozione nel match inaugurale con la Fiorentina. I sardi hanno acciuffato un meritato pareggio in extremis grazie all'incornata vincente di Luperto su assist di Gaetano: già, due ex "scugnizzi" cresciuti nelle giovanili del Napoli. Gli scherzi del destino adesso sono già due.

Due come i giocatori sopra la media che il Napoli può mettere in campo contro il Cagliari: McTominay e De Bruyne, entrambi sul tabellino marcatori al "Mapei Stadium". Mercato sontuoso quello dei partenopei mentre sponda sarda fin qui hanno fatto più notizia le cessioni di due pezzi da novanta come Zortea e Piccoli. Una sfida in più per Pisacane, chiamato ad un super lavoro per riuscire nella missione di salvare il suo Cagliari.

A Napoli si prospetta una gara di sofferenza per Luperto e compagni, non sono ammessi errori al cospetto di una squadra verosimilmente arrembante e aggressiva. Una disattenzione in area di rigore, ad esempio, si potrebbe pagare con un penalty. Che, per la cronaca, è stato il "grande assente" della prima giornata di campionato...

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.

