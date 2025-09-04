Italia-Estonia, subito una doppia sfida per Gattuso: vittoria e goleada

La nostra nazionale si affida a Gennaro Gattuso, un combattente per natura, nel tentativo di qualificarsi ai prossimi Mondiali. "Ringhio" eredita da Spalletti una situazione di classifica difficile ma non compromessa in ottica primo posto. Infatti, con sei punti nelle prossime due partite l'Italia si porterebbe a meno tre dalla capolista Norvegia, che ci ha battuto nel primo faccia a faccia andato in scena lo scorso 6 giugno, a Oslo.