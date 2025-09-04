Italia-Estonia, subito una doppia sfida per Gattuso: vittoria e goleada

La nostra nazionale si affida a Gennaro Gattuso, un combattente per natura, nel tentativo di qualificarsi ai prossimi Mondiali. "Ringhio" eredita da Spalletti una situazione di classifica difficile ma non compromessa in ottica primo posto. Infatti, con sei punti nelle prossime due partite l'Italia si porterebbe a meno tre dalla capolista Norvegia, che ci ha battuto nel primo faccia a faccia andato in scena lo scorso 6 giugno, a Oslo.
Italia superiore ma occhio ai numeri dell'Estonia
Il primo avversario dell'Italia targata Gattuso sarà l'Estonia che, come evidenziano le statistiche di Lottomatica.sport, gli Azzurri hanno sempre battuto nei sette precedenti, concedendo le briciole di due soli gol ai modesti avversari baltici.
Nei due incroci più recenti l'Italia ha liquidato per 3-0 e 4-0 l'Estonia, che quindi sbarca a Bergamo con ben poche velleità.
Anche nelle gare di qualificazione ai Mondiali la selezione guidata da Jürgen Henn ha combinato ben poco: eccezion fatta per un 3-2 alla Moldavia, si contano solo sconfitte: contro Israele (due volte) e Norvegia.
Occhio però, l'Estonia - lo dicono i risultati - non è solita incassare goleade: nell'ultimo anno il ko più eclatante coincide con uno 0-3 subìto dalla Svezia in Nations League.
L'Italia dal canto suo deve risolvere un atavico problema del gol: fondamentale per Gattuso trovare fin da subito un rimedio visto che gli Azzurri devono colmare un gap notevole nella differenza reti con la Norvegia, che al momento veleggia con un rassicurante +11 mentre l'Italia è inchiodata a -1.
Tornando all'Estonia, c'è un dato che merita risalto. Se contassero i risultati dei soli primi tempi fin qui disputati, i nostri prossimi avversari si troverebbero con 6 punti in classifica.
Detto altrimenti, l'Estonia non è mai andata al riposo in svantaggio in questo suo percorso di qualificazione al Mondiali del 2026. Nei secondi tempi, evidentemente, il maggior tasso tecnico degli avversari ha fatto la differenza. E a pesare in negativo, per l'Estonia, c'è stato anche qualche cartellino rosso di troppo...
