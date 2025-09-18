Il Napoli sogna l'impresa in casa del City di Guardiola: partita speciale l'ex per De Bruyne

Pronti-via ed è subito Manchester City . Questa sera, alle 21, il Napoli di Antonio Conte debutta nella fase campionato di Champions League in casa della corazzata di Guardiola . Sfida stellare in cui però, sulla copertina, non può che finire lui: Kevin De Bruyne . L'uomo che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , ha vinto praticamente tutto con il club inglese.

Il Napoli segna all'Etihad? Cosa dicono i precedenti

In Serie A il Napoli ha iniziato alla grande la sua difesa del titolo di campione d'Italia: tre successi nelle prime tre giornate, sei gol fatti e uno solo al passivo.

Il Manchester City ha vinto la prima e l'ultima (derby con lo United) gara giocata, perdendo però contro Tottenham e Brighton. Sono riapparsi quindi i fantasmi della scorsa stagione, scacciati solo all'ultima giornata di campionato quando i Citizens hanno strappato il pass per la Champions. Del resto, sarebbe stato un peccato perdere una protagonista di questo calibro.

Sarà il quinto confronto tra Manchester City e Napoli, sempre in Champions: gli inglesi hanno vinto in due occasioni, poi un successo partenopeo e un pareggio. Occhio però, il Napoli ha sempre segnato almeno un gol nelle quattro partite e punta ad allungare la striscia.

Di fronte De Bruyne e compagni avranno Donnarumma, che nel derby vinto 3-0 contro lo United (paratona su Mbeumo) ha subito fatto capire perchè sia considerato uno dei portieri migliori in circolazione.

Sarà importante per il Napoli arginare l'onda inglese già nel primo tempo. L'Etihad sarà bollente e il City ha segnato nella prima frazione in tre delle quattro partite giocate in Premier League.

Una vittoria permetterebbe a Guardiola di agganciare Conte nel loro personale "duello": finora conduce il tecnico salentino per 4 a 3. Già, nessun pareggio: un dato che non sorprende per due allenatori-perfezionisti che puntano sempre al top.

