Milan-Napoli, sfida al top: Allegri per l'aggancio, Conte per la fuga

Milan-Napoli è anche la loro sfida, Allegri e Conte , due tecnici dal comune passato juventino oggi radicalmente calati nel contesto rossonero e partenopeo.

Napoli, l'ultimo ko in Serie A risale a febbraio

Il tecnico salentino è partito ancora meglio rispetto allo scorso anno (ko al debutto a Verona) quando vinse lo scudetto ribaltando i pronostici: quattro vittorie su quattro, nove gol fatti e tre subiti. In mezzo, un solo incidente di percorso, il ko rimediato dal Manchester City in Champions.

Il Milan allegriano non è “solo” difesa: quattro gare consecutive senza subire gol tra campionato e Coppa Italia. Il gioco convince e diverte, grazie anche alla sapiente regia di un genio come Luka Modric. In classifica il Diavolo è a meno tre dal Napoli ma, davanti al suo pubblico e sfornando un’altra prestazione come quelle recenti, può meditare l’aggancio a spese degli azzurri. E dare così una spallata alla poco rassicurante storia recente.

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, infatti, negli ultimi dieci scontri diretti giocati al Meazza, tra campionato e coppe, il Milan ha vinto solo in tre occasioni contro il Napoli.

Il campionato in corso dice che Milan e Napoli non hanno ancora pareggiato. Per trovare l’ultimo segno X in Serie A del Milan occorre rispolverare il calendario dello scorso campionato: 5 aprile 2025, Milan-Fiorentina 2-2.

A febbraio 2025 risale invece l’ultimo ko in Serie A dei partenopei, sconfitti in quell’occasione dal Como di Fabregas. Superare l’esame del Meazza sarebbe un ulteriore segnale di forza da parte dei campioni d’Italia.

Lo stesso messaggio che vuole lanciare Allegri alla concorrenza, ovvero che il suo Milan (aspettando Leao) può competere per lo scudetto.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.