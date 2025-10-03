Allegri contro il suo passato: statistiche e curiosità su Juve-Milan

Il Milan per centrare la quinta vittoria consecutiva in questo campionato, la Juventus per uscire dal limbo dei pareggi (quattro di fila tra Serie A e Champions). Ci vuole poco ad intuire quanto peso abbia questa sfida, in programma domenica alle 20.45, tra bianconeri e rossoneri, separati da un solo punto in classifica: 12 il Diavolo, 11 la Vecchia Signora.