Fiorentina-Roma: Pioli per la svolta, Gasperini per ripartire dopo il ko con il Lille

La sesta giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Roma , entrambe reduci dagli impegni - rispettivamente - in Conference ed Europa League. Il 2-0 al Sigma Olomouc è un segnale incoraggiante per i toscani, a caccia della prima vittoria in questo campionato . La Roma , dopo il ko con il Lille di Giroud, vuole far punti al Franchi per restare ai vertici della classifica di Serie A.

Sfida nella sfida tra Kean e Soulé

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, in passato solo due volte la Fiorentina non è riuscita a vincere nessuna delle prime sei partite di campionato.

Uno degli aspetti su cui Pioli dovrà lavorare riguarda la precisione in zona gol: basti pensare che sono soltanto dieci i tiri nello specchio della porta fatti registrare dai viola, record negativo nell'ambito dei cinque maggiori campionati europei.

La Fiorentina ha tuttavia un invidiabile score di tre successi e un pareggio nelle ultime quattro gare casalinghe giocate contro i giallorossi, con media di 2,8 reti segnate a incontro.

Resta vivo il ricordo del 5-1 dello scorso anno per i gigliati, griffato dalla doppietta di Moise Kean. L'attaccante azzurro resta imprescindibile per Pioli, nonostante non abbia ancora segnato pur giocando tutte e cinque le partite di campionato senza essere mai stato sostituito.

Viste le difficoltà palesate dai suoi attaccanti di peso, Gasperini confida nei lampi di Soulè per creare scompiglio nella retroguardia viola. Il fantasista vanta 19 reti e 9 assist in Serie A (quindi tra Frosinone, Juventus e Roma) e va a caccia del sigillo numero 20, che sarebbe anche il primo in carriera contro i toscani.

Il vero top nelle fila dei giallorossi finora è stato il portiere, Mile Svilar: guida la classifica dei clean sheet in Serie A (quattro) e anche contro il Lille si è confermato ad alti livelli. Gasperini ha un "guardiano" di fiducia.

