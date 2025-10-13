Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: Gattuso a caccia del successo per blindare i playoff

Martedì 14 ottobre, al Bluenergy Stadium di Udine, l'Italia di Gennaro Gattuso ospita Israele in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nel gruppo I i giochi sembrano fatti in chiave primo posto (anche se non è ancora detta l'ultima parola) visto che la Norvegia comanda con 18 punti, frutto di sei successi in sei partite, e un clamoroso +26 nella differenza reti. L'Italia può portarsi a meno tre dagli scandinavi e pareggiare i conti con Haaland e soci in termini di gare giocate. A novembre, poi, le ultime due partite che serviranno a stilare la classifica definitiva e a consegnare gli attesi verdetti.
Precedenti ok per l'Italia
Se l'Italia batte Israele si assicura i playoff in programma marzo, non prima però di aver affrontato la Norvegia con chiari propositi di rivincita dopo lo 0-3 incassato a giugno in quel di Oslo.
Da lì in poi, l'Italia ha inanellato quattro vittorie di fila, segnando almeno tre gol nelle ultime tre gare: quest'ultimo "evento" non capitava, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, da giugno 2021.
Speranze per Israele? Poche, risultati dei precedenti alla mano. Gli Azzurri si sono infatti aggiudicati gli ultimi cinque, meritano risalto il 5-4 dello scorso 8 settembre e il 4-1 maturato esattamente un anno fa, sempre a Udine, in Nations League: stessa storia (che l'Italia spera possa ripetersi), stesso posto...
Senza dimenticare che la nazionale allenata da Ben Shimon sabato ha incassato altre cinque reti dalla Norvegia, confermando di avere una difesa fin troppo vulnerabile: 16 gol al passivo in 6 gare giocate.
Musica per le orecchie di un Mateo Retegui più che mai on fire. Contro Israele l'attaccante ha vestito i panni dell'uomo assist mentre a cavallo di quel match ha giustiziato tre volte l'Estonia, tra andata (doppietta) e ritorno. Al netto del rigore fallito proprio contro i baltici, è un bottino di tutto rispetto per l'ex Atalanta e che fa ben sperare sia Gattuso che l'Italia.
