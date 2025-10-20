Juventus, Tudor rischia l'esonero? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Perdere per la prima volta dopo sette giornate non desterebbe scalpore quasi da nessuna parte. Non è così se la squadra in questione è la Juventus, "condannata" dal nome che porta a vincere sempre. Il problema è che la sconfitta in riva al lago è arrivata dopo una striscia di cinque pareggi, tra campionato e Champions. L'ultima vittoria della Signora (4-3 all'Inter) risale al 13 settembre. Tudor rischia l'esonero? Una domanda che si pongono i bookie, ovviamente in prospettiva: le prossime due tappe, entrambe in trasferta contro Real Madrid e Lazio, possono risultare in tal senso molto importanti. Ecco come cambiano le quote "Tudor esonerato entro Natale" sulle lavagne dei bookmaker.