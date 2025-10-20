Corriere dello Sport.it
Juventus, Tudor rischia l'esonero? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Juventus, Tudor rischia l'esonero? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Il primo ko dei bianconeri in Serie A fa calare la quota relativa all'addio del croato entro Natale
2 min
TagsJuventusTudoresonero

Perdere per la prima volta dopo sette giornate non desterebbe scalpore quasi da nessuna parte. Non è così se la squadra in questione è la Juventus, "condannata" dal nome che porta a vincere sempre. Il problema è che la sconfitta in riva al lago è arrivata dopo una striscia di cinque pareggi, tra campionato e Champions. L'ultima vittoria della Signora (4-3 all'Inter) risale al 13 settembre. Tudor rischia l'esonero? Una domanda che si pongono i bookie, ovviamente in prospettiva: le prossime due tappe, entrambe in trasferta contro Real Madrid e Lazio, possono risultare in tal senso molto importanti. Ecco come cambiano le quote "Tudor esonerato entro Natale" sulle lavagne dei bookmaker.

Esonero Tudor entro dicembre: quanto vale per i bookie

Contro il Como di Fabregas è arrivata la prima sconfitta della Juve in Serie A, prestazione non negativa ma con disattenzioni pagate a caro prezzo da parte dei bianconeri.

Tudor si è detto "sempre preoccupato" post Como-Juve in termini di costante ricerca delle migliori soluzioni per la sua squadra. E, conseguentemente, per la sua posizione di allenatore della Juventus.

Nel frattempo, infatti, i bookie hanno ritoccato verso il basso la quota relativa a "Esonero/dimissioni di Tudor" entro il 25 dicembre. Il divorzio tra il tecnico croato e il club bianconero al momento è valutato circa 3 volte la posta.

