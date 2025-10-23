Kings Cup Lottomatica.sport Italy, oggi la 2ª giornata: sfida imperdibile tra Blur e Fedez!

Poco spettacolo in Serie A? Ci pensa la Kings Cup Lottomatica.sport Italy a regalare divertimento, emozioni e giocate da urlo! Lunedì, presso la nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese, è stata disputata la prima giornata del torneo con sei partite appassionanti e - la maggior parte - combattute. Si è trattato solo della prima tappa di un viaggio che durerà un mese, al termine del quale verrà eletta la squadra che volerà alle European Finals con i vincitori delle leghe di Germania e Spagna. Lo spettacolo della Kings Cup Lottomatica.sport Italy è disponibile in live streaming su Lottomatica.sport .

Recap prima giornata: promossi, bocciati e nuova secret card

Cosa ha detto la prima giornata? Innanzitutto che i campioni in carica dei TRM ci sono ancora: niente da fare per i pur combattivi Boomers di Fedez, che hanno sbattuto sul muro eretto dall'Mvp Vagge. Buona (anzi ottima) la prima anche per una delle new entry, i D-Power di Bobo Vieri e Diletta Leotta, che si sono imposti con un autorevole 4-1 sugli Zeta.

Divertimento allo stato puro in Zebras-Stallions, un'altalena di emozioni che alla fine ha premiato la truppa di Blur, trascinata da un ispiratissimo Altamura. La lotteria degli shootout in BIGBRO-Caesar ha premiato i ragazzi di Damiano Er Faina ed Enerix, un solo punto quindi per il team di Moonryde, chiamato dunque al riscatto stasera, in chiusura di giornata, contro i Circus di GrenBaud.

Proprio nel match dei Circus è stata utilizzata per la prima volta, in Kings League, una nuova secret card: la Reverse Penalty. Per chi se la fosse persa, ecco in cosa consiste. Chi ne beneficia può scegliere un rigorista tra gli avversari: se trasformato, il risultato resta invariato. L'errore dal dischetto, invece, "costa" un gol in favore della squadra avversaria.

Kings Cup Lottomatica.sport Italy, dove vedere le partite della 2ª giornata

La Kings Cup Lottomatica.sport Italy va di corsa e regala oggi, a partire dalle 17, la seconda giornata con sei sfide in programma. Si parte con Underdogs-Gear 7, a seguire Alpak-Caesar. Due match che vedono opposte squadre inserite nel gruppo A, in cui nessuna figura a 3 punti in classifica per un semplice motivo: nessun match si è chiuso nei 40' minuti ma sono stati necessari gli shootout.

Nel gruppo B i D-Power cercano la fuga, Zebras permettendo, mentre i TRM di Marzaa se la vedranno con gli Zeta. Un consiglio? Non perdetevi Stallions-Boomers (ore 21), sfida che promette scintille alla luce di quanto accaduto tra Blur e Fedez in occasione del primo split della Kings League Lottomatica.sport italy.

Per tutte le informazioni sulla Kings Cup Lottomatica.sport Italy e per seguire il live streaming della 2ª giornata puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.