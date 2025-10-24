Napoli, a te l'Inter: negli ultimi tre precedenti sempre lo stesso risultato. E al Maradona...

Stessi punti in classifica ma umori ben diversi. Napoli e Inter , di fronte sabato 25 ottobre alle 18, cade all'8ª di campionato ed è ancora presto per definirlo uno "spareggio scudetto". Ma i punti in palio pesano parecchio visto che di fronte ci sono le due formazioni che fino all'ultimo si sono contese lo scudetto un anno fa.

Napoli, effetto Maradona per fermare la corsa dell'Inter

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi sei match giocati tra le mura amiche in Serie A contro l'Inter. Il protagonista assoluto della storia recente, però, è stato il pareggio e più precisamente l'1-1, visto negli ultimi tre incroci tra le due formazioni. Il più recente, andato in scena il 1° marzo, ha visto Billing rispondere a Dimarco: una tappa cruciale nella marcia che portò Conte e i suoi a tagliare per primi il traguardo nella stagione 2024/25.

Momento difficile per il Napoli, reduce dai ko contro Torino e Psv. Mai come adesso i partenopei hanno bisogno di stringersi nel caldo abbraccio del loro popolo: in casa, infatti, Politano e compagni hanno vinto le prime quattro partite ufficiali della stagione e sono imbattuti da dicembre 2024: contro la Lazio l'ultimo passo falso.

Tornando al presente, le statistiche dicono che Napoli e Inter - insieme alla Roma, tutte tra l'altro a quota 15 in classifica - sono rimaste le sole squadre a non aver ancora pareggiato in questo campionato. L'Inter si presenta al Maradona forte del miglior attacco della Serie A (18 reti), il Napoli (12 reti segnate) è al secondo posto in questa speciale graduatoria. In fatto di gol subìti le due squadre praticamente si equivalgono: 8 l'Inter, 7 il Napoli.

Tra campionato e Champions la squadra di Chivu ha in scia sette vittorie consecutive e la ritrovata solidità difensiva dei nerazzurri (2 gol subìti nel periodo considerato) è un ulteriore segnale della crescita interista. A Conte il compito di riportare sulla terra Lautaro Martinez (5 gol in 17 partite in carriera contro il Napoli) e compagni.

