Serie A, Cremonese-Atalanta: il pronostico del derby lombardo

L' 8ª giornata di Serie A propone, sabato sera, un derby lombardo . La Cremonese di Davide Nicola gioca la sua seconda gara interna consecutiva dopo quella pareggiata 1-1 con l' Udinese . Allo Zini arriva l'Atalanta di Juric , che tra campionato e Champions ha in scia 4 pareggi di fila. Ecco quote e pronostico di Cremonese-Atalanta , in programma sabato 25 ottobre alle 20.45.

Si sblocca Vardy? La quota del gol dell'ex Leicester

Dopo aver vinto le prime due partite contro Milan e Sassuolo, la Cremonese ha pareggiato 4 delle successive 5 gare, perdendo nettamente contro l'Inter. Un bottino che ha fruttato 10 punti alla truppa di Davide Nicola, uno in più rispetto all'Atalanta che resta l'unica squadra ancora imbattuta della Serie A.

I bergamaschi hanno creato tanto contro Lazio e Slavia Praga, senza però concretizzare. La buona notizia sta nel doppio clean sheet centrato da Carnesecchi, sempre attento quando chiamato all'opera.

Nelle ultime tre partite i grigiorossi hanno sempre segnato esattamente una rete, da valutare l'ipotesi che Vardy e compagni vadano a segno contro la Dea. L'Over 0,5 Casa è quotato a 1.57 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Sisal.

A proposito di Jamie Vardy, l'ex Leicester cerca la sua prima rete (sfiorata contro l'Udinese) in maglia Cremo. L'esperto attaccante si gioca marcatore in qualsiasi momento a 4.25 su Cplay e Begamestar, a 3.70 invece su Elabet.