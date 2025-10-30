Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Kings Cup Lottomatica.sport Italy, oggi 4ª giornata: i TRM cercano riscatto contro i D-POWER

Kings Cup Lottomatica.sport Italy, oggi 4ª giornata: i TRM cercano riscatto contro i D-POWER

La prima fase del torneo entra nel vivo, in arrivo un'imperdibile quarta giornata con tutte le gare in live streaming su Lottomatica.sport
4 min
TagsLottomatica.SportcalcioKings Cup

Grandissimo successo per la Kings Cup Lottomatica.sport Italy: il torneo di calcio che tra regole innovative, presidenti e streamer d'eccezione nonchè vere e proprie Legends (ex calciatori di A e B) sta catturando l'attenzione di una platea sempre più ampia. Siamo nel cuore del torneo visto che oggi si gioca la quarta giornata della fase a gironi. Dei dodici team solo uno avrà il privilegio di volare alle European Finals per affrontare, in un triangolare da sogno, i vincitori delle leghe di Germania e Spagna. Come di consueto, lo show inizia alle ore 17: alla Fonzies Arena di Cologno Monzese va in scena l'imperdibile 4° matchday della Kings Cup Lottomatica.sport Italy. Tutte le partite sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport.

"Spizzi" trascina i BIGBRO, oggi il testacoda con i Gear7

Si torna dunque in campo a distanza di soli tre giorni da una 3ª giornata al cardiopalma, che ha visto gli Stallions sbarazzarsi con un netto 6-2 dei TRM di Marzaa. Una sorpresa? Potete chiamarla così, visto che Blur si è preso lo scalpo dei vincitori del primo split della Kings Cup Lottomatica.sport Italy.

Un risultato che permette dunque agli Stallions di isolarsi in vetta alla classifica del gruppo B, a +3 sui TRM e a +4 sui D-POWER. Il primato è un privilegio da difendere, non qualcosa su cui adagiarsi. Per questo, gli Stallions faranno bene a non sottovalutare gli Zeta, squadra finalista perdente del primo split della Kings Cup Lottomatica.sport Italy. I ragazzi del duo ZW Jackson e Toni sono gli unici ancora a zero punti e per loro, la sfida che si disputerà alle 19 varrà come una finale. Tra l'altro, ci sarà una sfida nella sfida con i presidenti di entrambe le squadre che si avvarranno della Guest Card per scendere in campo all'inizio del match.

Il team del duo presidenziale Diletta Leotta/Bobo Vieri, nonostante un superlativo Anane (MVP del match) ha perso contro i Boomers di Fedez (prima vittoria per loro), trascinato dalla tripletta di Lo Faso. Tutta da seguire quindi la sfida in programma oggi (ore 18 circa, al termine di Boomers-Zebras) tra D-POWER e TRM: per entrambe, la parola d'ordine è: ripartire.

Anche il gruppo A ha la sua capolista, si tratta dei BIGBRO di Moonryde. Una vetta conquistata grazie alla bella vittoria ottenuta sugli Alpak, firmata dalla tripletta (più un assist) di Spizzi, alias di Alessandro Florenzi. I BIGBRO alle 21 se la vedranno con il fanalino di coda Gear7, uscito con mille rimpianti dalla sfida con i Circus, vittoriosi agli shootout.

Per tutte le informazioni sulla Kings Cup Lottomatica.sport Italy e per seguire il live streaming della 4ª giornata puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.

