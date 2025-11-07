Inter-Lazio, statistiche e curiosità: Zaccagni vuole sfatare il tabù nerazzurro

L' 11ª giornata di Serie A regala un super posticipo: al Meazza , domenica sera (ore 20.45), l' Inter di Chivu ospita la Lazio di Sarri , imbattuta da sei giornate (tre vittorie e tre pareggi). Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , i biancocelesti hanno chiuso con la rete inviolata ben cinque delle ultime sei partite. Un segnale confortante per una difesa chiamata a fronteggiare il miglior attacco del campionato : ben 24 le reti segnate dall'Inter nelle prime 10 partite di campionato.

Calhanoglu contro Zaccagni: leadership e gol

A San Siro l'Inter ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta, contro l'Udinese, e viaggia alla media di tre gol realizzati a partita. In generale, i nerazzurri restano gli unici insieme alla Roma di Gasperini a "rifiutare" il pareggio. Che, invece, è maturato nell'incrocio più recente tra le due formazioni: il 2-2 dello scorso 18 maggio ha di fatto messo fine alle speranze nerazzurre di operare il sorpasso scudetto ai danni del Napoli. E in parità è anche il personale score di Maurizio Sarri, in carriera, contro l'Inter: sette vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi.

Al tecnico toscano il compito di invertire un trend negativo della Lazio che, a Milano contro l'Inter, dura da oltre sei anni: l'ultimo blitz a San Siro è datato 31 marzo 2019, decisivo in quell'occasione Sergej Milinkovic-Savic.

Restando sui possibili protagonisti del match, i numeri suggeriscono di puntare il mirino su Calhanoglu e Zaccagni. Cinque gol per il fantasista turco, capocannoniere del campionato insieme a Orsolini, tre per il capitano biancoceleste che ha messo il sigillo sul 2-0 al Cagliari grazie ad una perla di rara bellezza finita all'incrocio dei pali.

Statistiche alla mano, Zaccagni sembra sentire particolarmente la sfida contro l'Inter. Nelle 12 occasioni in cui l'ha affrontata in carriera, ha rimediato ben sei cartellini gialli. Alla voce "gol segnati", invece, uno zero che il capitano sarà determinato a cancellare. Magari, già domenica sera a San Siro.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.