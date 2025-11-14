Arginare Haaland, rivincita e prove di playoff: tripla missione per Gattuso contro la Norvegia

Giovedì 13 novembre, alle 19.51, è arrivato il fischio finale di Norvegia-Estonia e tutta l' Italia , compresa la nazionale di Gattuso , ha avuto la certezza di ciò che tutti immaginavano: agli Azzurri servirà il doppio spareggio di marzo per accedere ai prossimi Mondiali . E scrivere una nuova pagina di storia - sperando in un lieto fine - dopo le mancate qualificazioni del 2018 e del 2022, determinate dalle sconfitte contro Svezia e Macedonia del Nord .

Gattuso vuole chiudere in bellezza contro Haaland

Qualcuno parla di "amichevole" contro la Norvegia visto che la posta in palio che è praticamente nulla. Non sarà così per il Ct Gennaro Gattuso, che pretenderà il massimo impegno dai suoi: la sfida in programma domenica sera a Milano può essere interpretata come prova generale dei playoff per l'accesso ai Mondiali ma anche come rivincita per il pesante ko (0-3) rimediato a giugno da Haaland e compagni. Una sconfitta arrivata durante la gestione Spalletti che, conti alla mano, è risultata decisiva per le sorti azzurre nel gruppo I: Norvegia prima, Italia seconda. Una situazione che gli Azzurri non possono ribaltare, anche in caso di vittoria a Milano, visto l'enorme vantaggio scandinavo nella differenza reti: +29 la Norvegia, +12 l'Italia.

Dopo i tre schiaffi presi a Oslo l'Italia ha reagito e ha sempre vinto le successive sei partite, l'ultima delle quali giovedì sera in casa della Moldavia: un 2-0 maturato solo nei minuti finali.

Ora c'è da chiudere il cerchio con la Norvegia che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Italia aveva battuto in tre dei cinque scontri diretti andati in scena dal 2000 in poi. L'unica affermazione degli scandinavi, tra l'altro, è arrivata in occasione di un'amichevole giocata a giugno del 2000.

In quella Norvegia però non c'era Erling Haaland, il bomber da 53 gol in 47 presenze con la sua nazionale. Arginare un cannoniere così implacabile sarà un'altra sfida nella sfida in quel di San Siro per un'Italia che vuole farsi trovare preparata in vista del doppio esame di marzo: lì sì che non si potrà davvero (più) fallire.

