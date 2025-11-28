Roma, all'Olimpico arriva il Napoli di Conte: dai precedenti emerge un dato sorprendente

Dopo 12 giornate di campionato in vetta alla classifica c'è la Roma di Gasperini con 27 punti, 2 in più rispetto alla coppia formata da Milan e Napoli . Sarà proprio il rigenerato Napoli di Conte , campione d'Italia in carica, a testare le ambizioni scudetto dei giallorossi che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , hanno vinto solo tre volte contro i partenopei negli ultimi quindici scontri diretti, tutti in Serie A . Un dato piuttosto sorprendente.

Svilar contro Milinkovic-Savic, superpoteri da... superportieri

La situazione si ribalta, però, se si guarda al computo dei precedenti complessivi nella storia tra queste due squadre: su 178 sfide, la Roma ha trionfato 66 volte contro le 54 del Napoli, 58 invece i pareggi. Un bilancio tutto sommato equilibrato, tenendo poi presente che nei più recenti 4 scontri diretti il pareggio è uscito in 2 occasioni.

Un pareggio che tuttavia, nel campionato in corso, la Roma di Gasperini (squalificato per il rosso rimediato a Cremona), continua a "rifiutare": 9 vittorie e 3 ko il bottino che fin qui garantisce ai capitolini il primato in classifica. Tre sono anche le sconfitte incassate dal Napoli, tornato a brillare contro Atalanta e Qarabag. Roma capolista anche e soprattutto per i soli 6 gol al passivo, 11 quelli subìti dal Napoli.

Date a Cesare (Svilar) quel che è di Cesare (Vanja Milinkovic-Savic): grazie ai loro miracolosi interventi si capisce perchè tra superpotere e superportiere la corrispondenza sia quasi perfetta. Le loro parate sono servite a massimizzare le reti segnate, che nel caso della Roma sono soltanto 15 contro le 19 dei partenopei.

Restando sul tema "gol" va sottolineato come negli ultimi cinque precedenti andati in scena all'Olimpico, non sia mai stata superata la soglia delle due reti totali. E due reti esatte si sono viste nell'ultimo Roma-Napoli, datato 2 febbraio 2025: azzurri avanti con il gol dell'ex Spinazzola, pareggio giallorosso con Angelino a tempo scaduto.

