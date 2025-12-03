Ottavi di Coppa Italia, Lazio-Milan: la parola d'ordine è rivincita

Chi passa il turno può trovare... i campioni in carica

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, Lazio e Milan si sono affrontate per sei volte agli ottavi di Coppa Italia. Il faccia a faccia più recente nella competizione risale invece a febbraio 2022, quarti di finale: in quell'occasione vinse nettamente il Milan per 4-0. Nei cinque precedenti match giocati in Coppa Italia, tuttavia, non si era mai registrato uno scarto superiore ad un gol in favore di una delle due formazioni.

Per la Lazio si tratta dell'esordio stagionale nel torneo che ha vinto per sette volte, l'ultima delle quali nel 2019 con Simone Inzaghi in panchina: battuta in finale l'Atalanta di Gasperini per 2-0. Per il Milan il "digiuno" è ancora più lungo visto che risale al 2003 l'ultima affermazione in Coppa Italia, con successo in finale a spese della Roma di Fabio Capello.

Forte del successo contro Bari e Lecce nei primi due turni di Coppa Italia, il Milan ha costruito un bottino di 10 vittorie e 4 pareggi (un solo ko, contro la Cremonese) in questa stagione.

Ben 9 le occasioni in cui la porta rossonera è rimasta inviolata contro i 7 clean sheet collezionati dalla Lazio, che in stagione ha giocato 13 partite. Chi avrà la meglio al termine di questa sfida secca, in programma giovedì 4 dicembre alle 21, troverà la vincente della sfida tra Bologna (campione uscente) e Parma. Già, il Bologna, squadra contro cui il Milan ha perso l'ultima edizione del torneo. Ma per il Diavolo è presto per pensare ad un'eventuale "rivincita". La Lazio di Sarri non è in vena di regali, anzi...

