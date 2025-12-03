Finale di X Factor, chi sarà il vincitore? Ecco il favorito secondo i bookie

Sono quattro i finalisti di X Factor 2025 : Rob (team paola Iezzi), Erocaddeo (team Achille Lauro), PierC (team Francesco Gabbani) e Delia (team Jake la Furia). Chi di loro vincerà il talent show di quest'anno? Appuntamento a giovedì 4 dicembre per la finalissima , condotta come sempre da Giorgia , in onda da piazza del Plebiscito a Napoli . Ecco chi è favorito secondo i bookmaker .

Primo eliminato della finale e vincitore: le quote dei bookmaker

Dopo le eliminazioni di Tellynonpiangere e Tomasi della scorsa puntata, spazio dunque al gran finale, con Laura Pausini super ospite, in cui i 4 concorrenti si esibiranno in tre manche. Ciascuno di loro porterà un "Best of", che racchiude un medley delle canzoni con cui si sono esibiti nel corso del programma, poi il loro inedito e il loro cavallo di battaglia.

Non mancheranno ovviamente i commenti dei giudici ma il verdetto decisivo spetta al pubblico da casa, che tramite televoto eleggerà il vincitore di X Factor 2025, premiato con un contratto discografico. Un vincitore che verrà nominato solo al termine del terzo e ultimo round, quindi tutti col fiato sospeso.

Le ultime quote aggiornate sul vincitore di X Factor vedono favorita Rob, salita in cattedra nelle ultime settimane a colpi di performance ai limiti della perfezione. L'ipotesi che a trionfare nella finale di X Factor sia la punk girl del team di Paola Iezzi è proposta a 2.15 da Eplay24 e NetBet, a 2 da Sisal. La cantautrice catanese nelle previsioni dei bookie si stacca dal resto della concorrenza, tanto che la vittoria finale di PierC, Erocaddeo e Delia è proposta a quota 5.

Parabola discendente per il grande favorito delle scorse settimane, PierC: è lui secondo i bookie il più accreditato nella scommessa sul primo eliminato della puntata finale.

PierC in quest'ambito si gioca a 2.50, segue Delia a quota 3, Erocaddeo a 3.50 con Rob ultima scelta, a 16.