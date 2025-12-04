Napoli-Juve, inedito faccia a faccia Conte-Spalletti: partenopei a caccia della "settima"

Neres contro Yildiz, duello fantasia

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, sarà il 185° confronto tra Napoli e Juventus: i bianconeri contano 85 successi contro i 48 degli azzurri. Bilancio ribaltato se si guarda invece allo storico dei precedenti giocati in casa dei partenopei, vittoriosi in 37 occasioni contro le 25 della Juve.

A conferma di come da anni il confronto abbia cambiato "padrone", ci sono le sei vittorie consecutive in Serie A centrate dal Napoli in casa contro la Juventus. Se gli azzurri cercano quindi la "settima", la Juve sbarca al Maradona con una striscia di otto risultati utili (5 vittorie e 3 pareggi) tra campionato e coppe. In pratica, zero ko dopo l'esonero di Tudor.

Un'imbattibilità, quella bianconera, da confermare contro una squadra che in casa non perde in Serie A da un anno e che ha saputo cambiare pelle per rispondere all'emergenza infortuni.

Anche Spalletti dovrà studiare il giusto assetto per far fronte al ko di Vlahovic (Gatti altro indisponibile dopo il match di Coppa Italia vinto con l'Udinese). Il trascinatore però resta lo stesso ed è il talento Kenan Yildiz: il turco, tra reti (4) e assist (3) ha preso parte a 7 dei 17 gol segnati dalla Juventus in questo campionato. Sponda Napoli l'uomo del momento è David Neres, che ha partecipato a cinque gol della sua squadra, con tre gol e due assist, nelle ultime sei giornate di campionato.

