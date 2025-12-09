Inter-Liverpool, fattore Meazza più Lautaro per affondare un Liverpool in crisi

Carica Lautaro: i numeri del Toro in Champions sono da urlo

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, i nerazzurri hanno perso a zero le ultime due partite casalinghe giocate a San Siro contro i Reds, che vantano sei titoli e quattro secondi posti in Champions League. Non solo, gli inglesi hanno vinto le ultime tre sfide disputate in competizioni Uefa contro squadre italiane e proveranno a confermare la tradizione favorevole al Meazza centrando tre punti che sarebbero fondamentali per risalire in classifica.

Quello di "oggi" però è un Liverpool che fa meno paura rispetto al passato. La compagine inglese dispone di un potenziale offensivo enorme ma sta annaspando sia in Premier League (lontano dai vertici della classifica) che in Champions, dove al momento sarebbe costretto a disputare i playoff per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Restando in ambito europeo, Gakpo e compagni hanno sì battuto il Real Madrid ma hanno perso partite in cui partivano favoritissimi: Galatasaray e Psv Eindhoven, un 1-4 che ha fatto davvero rumore. Come rumore ha fatto l'esclusione di Salah da parte di Slot: un provvedimento secondo il tecnico necessario in seguito allo sfogo dell'egiziano, che si è "sentito scaricato dal club e senza più alcun rapporto con il suo allenatore".

L'Inter proverà ad alzare il muro, cosa che a Chivu riesce meglio in Europa che in campionato. La porta dei nerazzurri è stata infatti violata solo 3 volte in 5 incontri ed è un dato che fa ben sperare, se si pensa poi che l'Inter non perde in casa in Champions League da ben 18 partite: 15 vittorie e 3 pareggi.

La difesa proverà a fare la sua parte come pure l'attacco, con Lautaro Martinez in prima linea. Il capitano al Meazza è sempre andato a segno nelle ultime cinque presenze con l'Inter in Champions, per un totale di otto centri. E adesso che il "Toro" vede rosso...

