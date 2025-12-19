Sfida Champions Juve-Roma: il grande ex Spalletti contro Gasperini, ultimo "corsaro" allo Stadium

Final four di Supercoppa e Serie A. Questo il menù pre-natalizio in cui la portata principale, per quanto riguarda il massimo campionato italiano, viene dal Piemonte. Juventus e Roma si sfidano sabato sera (ore 20.45) allo Stadium di Torino per confermare le vittorie "di corto muso" ottenute la scorsa giornata contro Bologna e Como.

L'ultima di Gasp a Torino? Ecco come è andata

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma ha vinto solo uno degli ultimi dieci scontri diretti giocati con la Juventus: è successo il 5 marzo 2023, gol vittoria di Gianluca Mancini. Gli ultimi tre precedenti sono invece terminati in parità e con pochi gol: la storia traccia dunque una strada ben precisa, con equilibrio e tensione a caratterizzare questa grande classica del calcio italiano.

Se si guarda invece al computo delle sfide disputate in casa della Juventus, ecco materializzarsi un "tabù" per i capitolini. Negli ultimi 15 viaggi a Torino, la Vecchia Signora ha vinto ben 11 volte e perso in una sola occasione: agosto 2020, finì 1-3. Una Roma che veleggia al quarto posto con armi ormai note: concretezza e solidità difensiva (8 reti subìte, miglior difesa del campionato). Contro il Como è arrivato il terzo gol in campionato dell'esterno brasiliano Wesley, secondo miglior marcatore della rosa dopo Matias Soulé (4 reti per l'argentino), uno dei grandi ex della sfida insieme a Paulo Dybala. La Joya cerca spazio dopo che, al rientro dall'ennesimo infortunio muscolare, è stato relegato in panchina dal suo allenatore per 4 partite di fila.

In tema di ex, gli occhi sono inevitabilmente puntati su Luciano Spalletti, che in passato ha allenato due volte la Roma. L'ha affrontata (sempre da allenatore) invece in 23 occasioni ed è riuscito a batterla in sole 6 circostanze, perdendo 9 volte. Peggio è andata a Gasperini che in carriera contro la Juve ha perso ben 20 volte su 39, solo 6 le vittorie del tecnico di Grugliasco. Occhio però, l'imbattibilità interna dei bianconeri si ferma al 9 marzo di quest'anno, in occasione di Juventus-Atalanta 0-4. Sulla panchina della Dea c'era proprio lui, Gian Piero Gasperini, che oltretutto in estate era stato cercato dalla stessa Juventus a cui però il tecnico ha preferito il progetto Roma. Anche per questi motivi, Juve-Roma non è mai una partita come le altre...

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.